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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاته.. صورة نادرة لعائلة عبد الحي أديب الشهيرة

الراحل عبد الحي أديب
الراحل عبد الحي أديب

في مثل هذا اليوم منذ 14 عاما توفي المؤلف والسيناريست الشهير عبد الحي أديب  بعدما قدم للسينما المصرية عشرات الأعمال الفنية الشهيرة التي حققت نجاحا منذ بدايتها وكان أول وأبرز أفلامه باب الحديد الذي شارك في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

 

الراحل عبد الحي أديب هو والد كل من  الإعلامي عمرو أديب وعماد أديب، والمخرج عادل أديب، ونال العديد من الجوائز طوال مسيرته الفنية، ووصل فيلمه أم العروسة للتصفيات المؤهلة للمشاركة في قوائم ترشيحاته الأوسكار. 

 

 

في صورة نادرة ظهر الراحل عبد الحي أديب مع زوجته وأبنائه وأحفاده، وتعد الإعلامية لميس الحديدي زوجة ابنه عمرو أديب، والفنانة منال سلامة زوجة ابنه عماد أديب. 

 

تنوعت أفلام عبد الحي أديب ما بين الرومانسي والكوميدي والأعمال الاجتماعية، ومن أشهر أفلامه لا تذكريني، الساحرة الصغيرة، حافية على جسر الذهب، سعد اليتيم، قضية سميحة بدران، استاكوزا، مذكرات مراهقة، وكان آخر أفلامه ليلة البيبي دول.  

 

توفي المؤلف عبد الحي أديب عام 2007 في سويسرا إثر معاناته من أزمات صحية في القلب، عن عمر يناهز 79 عاما. 

عبد الحي أديب المخرج عادل أديب عمرو أديب عماد اديب أفلام عبد الحي أديب

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