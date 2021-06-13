المركز الدولي للابتكار يمنح جائزة القيادة الفائقة لرئيس جامعة عين شمس ونائبه

منح المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي برعاية منظمة اليونسكو UNESCO-ICHEI بدولة الصين، جائزة القيادة الفائقة للدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، كما منح جائزة القيادة الفائقة لـ الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب.

كما منح المركز، الدكتورة منى عبد العال، مدير إدارة تطوير التعليم، شهادة تقدير، إلى جانب منح جامعة عين شمس شهادة الاعتراف برئاسة الجامعة للدورة الأولى للمعهد الدولي للتعلم عن بُعد

INTERNATIONAL INISTITUTE OF ONLINE EDUCATION (IIOE)

يذكر أن جامعة عين شمس تم اختيارها بالانتخاب في أبريل من العام الماضي، لتكون أول وحدة رئاسية للمعهد الدولي للتعلم عن بعد ومقره جمهورية الصين الشعبية.

ويهدف إلى إقامة شراكة مستدامة لمؤسسات التعليم العالي لتعزيز جودة التعليم والابتكار في التعليم والتعلم استنادا لمعايير الجودة الدولية من خلال بناء قدرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث قدم المعهد، من خلال منصته الإلكترونية ، حزمة من البرامج والمقررات والدورات التدريبية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع الجامعات الشريكة وتحت إشراف فريق من خبراء التعليم الالكتروني الدوليين.

تأتي الجوائز والدروع في إطار الجهود المستدامة لجامعة عين شمس بالتعاون مع المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي تحت رعاية منظمة اليونسكو UNESCO-ICHEI وشركاء من مؤسسات التعليم العالي في قارتي أفريقيا وآسيا، لتطوير العملية التعليمية والابتكار لمواكبة أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال والتي تتماشى مع مستجدات الوضع العالمي الحالي.