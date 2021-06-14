6 محاور يناقشها المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس

تنظم كلية التربية النوعية بـ جامعة عين شمس المؤتمر العلمي الثامن و الدولي السادس تحت عنوان "التخطيط الإستراتيجي للتعليم النوعي في ضوء التحديات والتحولات العالمية "آفاق وحلول" ، برئاسة الدكتور أسامه السيد عميد الكلية ورئيس المؤتمر ،و الدكتور مصطفى قدري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر.

وأوضح الدكتور أسامه السيد عميد كلية التربية النوعية بـ جامعة عين شمس أن المؤتمر يهدف إلى تطوير اتجاهات البحث العلمي فى التعليم العالي النوعي لمواكبة التطورات العلمية الحديثة، وتحليل وتقويم دور التخطيط الاستراتيجي للبحث العلمي فى دعم برامج التعليم العالي النوعي في مصر والوطن العربي، وكذلك الارتقاء بحياة المواطن المصري والعربي في المحافظة على البيئة الطبيعية لأجيال الباحثين وتنمية التخطيط الاستراتيجي للتعليم النوعي ،وزياده القدرة التخطيطية الاستراتيجية في حل قضايا المجتمع.



كما يهدف المؤتمر إلى بيان أهمية المشاركة البحثية للباحثين المصريين والعرب في تحقيق القدرة التخطيطية للبحث العلمي ، بالإضافة إلى تشجيع التواصل بين المؤتمرات البحثية في الجامعات المصرية والعربية لرفع جودة البحث العلمي .



كذلك يسعى المؤتمر إلى التعرف على المفاهيم العامة لآليات التخطيط الاستراتيجي والمعلوماتي للبحث العلمي، والمساهمة في تنمية الموارد البشرية والعلمية للمحافظة على معايير الجودة مع وضع تصورات مقترحة لتطوير برامج التعليم النوعي في مصر والعالم العربي في ضوء خطة إستراتيجية.

ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى قدري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الي أن المؤتمر يتناول ستة محاور رئيسية وهى التربية الموسيقية ، التربية الفنية ، الإعلام التربوى ، الاقتصاد المنزلى ، تكنولوجيا التعليم ومحاور العلوم التربوية والنفسية يندرج تحت كل منها محاور فرعية.

محاور المؤتمرالدولي السادس لتربية نوعية عين شمس





كما أوضح الدكتور مصطفى قدرى نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ان محاور المؤتمر تتلخص في : محاور التربية الموسيقية

1.التخطيط الاستراتيجي للتربية الموسيقية ورؤيته المستقبلية في ضوء التعليم الهجين .

2.التخطيط الإستراتيجي ورؤيته في مجال التعليم الموسيقي مع متطلبات سوق العمل .

3. دراسات بحثية في التربية الموسيقية وتوظيفها لخدمة ذوي الهمم .

4. تطلعات مستحدثة في المناهج وطرق التدريس وربطها بالبيئة وسوق العمل .

محاور التربية الفنية

1.التخطيط الإستراتيجي لتخصصات التربية الفنية ورؤيته المستقبلية في ضوء التعليم الهجين .

2.توظيف مجالات التربية الفنية وتنمية الإبداع لخدمة ذوي الهمم

3.توظيف تخصصات التربية الفنية مع متطلبات سوق العمل .

4.الآثار المترتبة لجائحة كورونا على المجالات المختلفة للتربية الفنية .

محاور الإعلام التربوي

1.استراتيجيات الإعلام التربوي في ظل التحول نحو الإعلام الرقمي.

2.التخطيط الاستراتيجي لتعليم الإعلام التربوي في ضوء المتغيرات المحلية والدولية .

3. رؤية استراتيجية لمعالجة الإعلام التربوي لقضايا ذوي الهمم .

4. الاتجاهات الحديثة لتوظيف المسرح مع فئات ذو الهمم .

محاور (الإقتصاد المنزلي)

1.التخطيط الإستراتيجي لتخصصات الاقتصاد المنزلي ورؤيته المستقبلية في ضوء التعليم الهجين .

2.الإدارة المنزلية في ظل التحديات "مالياً وتربوياً"

3. توظيف برامج التكنولوجية الحديثة في مجالات التغذية و علوم الأطعمة والملابس والنسيج

4. تفعيل البرامج والتقنيات الحديثة في مجالات التغذية و علوم الأطعمة والملابس والنسيج لمعالجة مشكلات ذوي الهمم.

محاور تكنولوجيا التعليم

1.التخطيط الاستراتيجي لتكنولوجيا التعليم ورؤيته المستقبلية في ضوء التعليم الهجين .

2.استمرارية التقويم الإلكتروني لذوي الهمم .

3.تنمية مهارات المعلم الرقمي في ظل التحولات العالمية .

4.تكنولوجيا التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل .

محاور العلوم التربوية والنفسية

1. التخطيط الإستراتيجي للعلوم التربوية والنفسية ورؤيته المستقبلية في ضوء التعليم الهجين .

2. إستراتيجية مفعلة للبرامج الإرشادية للعاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الهمم) وأسرهم .

3. وضع إستراتيجية مسايرة لمتطلبات سوق العمل في مجالات التربية الخاصة .

4. تفعيل المشروعات الصغيرة ودورها في تأهيل الفئات المختلفة .

5. دراسات حول كيفية تشخيص المشكلات المختلفة في مسارات التربية الخاصة بأنواعها.