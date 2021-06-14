الكبد الدهني .. أسبابه وأعراضه انتبهي إليها وعلاجات سريعة تخلصك منه

دهون الكبد .. أسباب الإصابة و كل ما لاتعرفينه عنها

علامات الأصابة بدهون الكبد لاتغفليها

أطعمه تخلص الكبد من السموم تعرفى عليها

أصبح مرض الكبد الدهني شائعًا بشكل متزايد في أجزاء كثيرة من العالم إليك علامات تحذيرية ينبغي عدم إغفالها لأنها مؤشر للإصابة بـ تراكم الدهون على الكبد إليك كل ما لا تعرفينه عن الكبد الدهني وكيفية التخلص منه وحيل مجربة لتقليل مخاطره

ما هو الكبد الدهني؟

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى أصبح مرض الكبد الدهني شائعًا بشكل متزايد في أجزاء كثيرة من العالم ، حيث يصيب حوالي 25٪ من الناس على مستوى العالم

ويعد الكبد الدهني مرتبط بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 واضطرابات أخرى تتميز بمقاومة الأنسولين.

يحدث الكبد الدهني عندما تتراكم الكثير من الدهون في خلايا الكبد. على الرغم من أنه من الطبيعي وجود كمية ضئيلة من الدهون في هذه الخلايا ، فإن الكبد يعتبر دهنيًا إذا كان أكثر من 5٪ منه دهون



أسباب الإصابة بالكبد الدهنى



على الجانب الأخر هناك العديد من العوامل التي قد تسبب أو تساهم في تطوير الكبد الدهني

السمنة:

تشير التقديرات إلى أن 30-90٪ من البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة مصابون بالكبد الدهني وقد يزداد الأمر سوء عند الأطفال بسبب السمنة

مقاومة الأنسولين:

أثبت الدراسات أن مقاومة الأنسولين ومستويات الأنسولين المرتفعة تزيد من تخزين الدهون في الكبد لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 ومتلازمة التمثيل الغذائي



يساعد تناول الكربوهيدرات المكررة بشكل متكرر فى تخزين الدهون في الكبد ، خاصة عندما يتم تناول كميات كبيرة من قبل الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو مقاومة الأنسولين

تناول المشروبات السكرية:

المشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا ومشروبات الطاقة تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز ، والذي ثبت أنه يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد لدى الأطفال والبالغين



ضعف صحة الأمعاء:

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن وجود خلل في بكتيريا الأمعاء ، أو مشاكل في وظيفة حاجز الأمعاء قد يكون بنسبة كبيرة بسبب وجود الكبد الدهنى

علامات الأصابة بالكبد الدهنى



وفقا لموقع هيلث تعد أبرز علامات الإصابة بدون الكبد هى وفقا كالتالى وفقا لموقع "برايت سايد".

1. قلة النوم .. عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح، قد يكون من الصعب الحصول على ليلة جيدة من الراحة.



2. حكة الجلد .. من أولى العلامات التي تشير إلى أن الكبد لا يعمل بشكل صحيح



3. اصفرار العيون.. يحتوي الجسم على الكثير من البيليروبين، سيبدأ الكبد في إفرازه، ويمكن أن ينشأ اصفرار العين من تليف الكبد أو الكبد الدهني أو التهاب الكبد B.

4. لديك مشاكل في الذاكرة ..عندما يفشل الكبد، يمكن أن يؤثر تراكم السموم في الدم على دماغك.

5. الإرهاق باستمرار.. إذا كان لديك إرهاق دون سبب محدد، فقد يكون الكبد هو سبب المشكلة.

6. وزنك يرتفع أو ينخفض ..إ دون جهد، فقد يكون ذلك علامة على وجود دهون في الكبد. إليك أطعمة تساعد على التخلص من سموم الكبد



تشخيص الكبد الدهني

وفقا لموقع هيلث لاين من المهم أن ترى طبيبك بانتظام لإجراء الفحوصيات واختبارات الدم ويمكن تشخيص الكبد الدهني في مرحلة مبكرة

هناك العديد من طرق علاج مشكلة دهون الكبد بما في ذلك فقدان الوزن وتقليل الكربوهيدرات. علاوة على ذلك ، يمكن أن تساعدك بعض الأطعمة على خسارة دهون الكبد.إليك حيل سريعه تخلصك من دهون الكبد

-انقاض الوزن وتجنب الإفراط في تناول الطعام في حالة زيادة الوزن أو السمنة فيعد فقدان الوزن أحد أفضل الطرق لعكس حالة الكبد الدهني إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة.

-قلل من الكربوهيدرات ، وخاصة الكربوهيدرات المكررة وتعد الطريقة الأكثر منطقية لمعالجة مشكلة الكبد الدهني هي تقليل الدهون الغذائية.

- إنقاص الوزن وتجنب الإفراط في تناول الطعام ، بما في ذلك بعض الأطعمة في نظامك الغذائي وتقليل السكر والكربوهيدرات ، في تقليل دهون الكبد.

أطعمه تخلصك من سموم الكبد

إليك أطعمة تساعد على التخلص من سموم الكبد يقدمها موقع Bright Side





الثوم ..يحتوي على أرجينين، وهو حمض أميني يساعد على استرخاء الأوعية الدموية ويقلل ضغط الدم في الكبد.



زيت الزيتون ..عند تناوله باعتدال على التخلص من السموم فى الجسم.



الأوراق الخضراء .. تحمي وتخلص الجسم من السموم.





البنجر ..ينظف البنجر بشكل طبيعي الدم، مما يزيد من فعالية الكبد والتخلص من السموم.

