فوائد التبرع بالدم.. والممنوعون منه

عادة ما يتم الاحتفال بيوم 14 يونيو من كل عام باعتباره اليوم العالمي للمتبرعين بـ الدم ، كما تم الاحتفال باليوم لأول مرة في عام 2004 ويهدف إلى زيادة الوعي بالحاجة إلى الدم ومشتقاته في علاج العديد من الأشخاص.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية (WHO) على أهمية التبرع الطوعي بالدم، مشيرة إلى أن تبرعًا واحدًا يمكن أن ينقذ ما يصل إلى ثلاثة أرواح، بصرف النظر عن استخدامه كدم كامل، يمكن أيضًا فصله إلى مكونات مختلفة - خلايا الدم الحمراء، وصفائح الدم أو البلازما ، إلخ ، واستخدامها لعلاج العديد من الأمراض.

وهناك ثلاثة أنواع من المتبرعين بالدم: طوعي ، ومدفوع ، وعائلي أو بديل، إن شعورك بالتعب والمرض بعد التبرع بالدم هو مجرد شعور مؤقت، ولكن على المدى الطويل ، هناك بعض الفوائد الصحية الجادة للتبرع بالدم ، وأهمها موازنة مستويات الحديد في جسمك .

فوائد التبرع بالدم

1. يعزز صحة القلب

يساعد التبرع بالدم في الحفاظ على مستويات الحديد ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويساعد أيضًا في الحفاظ على نظم القلب، من خلال الحفاظ على مستويات الحديد تحت السيطرة ، تساعد التبرعات بالدم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب أيضًا .

2. يمنع داء ترسب الأصبغة الدموية

تتضمن إحدى الفوائد الصحية الرئيسية للتبرع بالدم تقليل خطر الإصابة بداء ترسب الأصبغة الدموية، وهي حالة صحية تنشأ بسبب زيادة امتصاص الجسم للحديد، وهذه الحالة إما موروثة أو قد تكون ناجمة عن إدمان الكحول وفقر الدم واضطرابات أخرى، سيؤدي التبرع بالدم بانتظام إلى تقليل الحمل الزائد للحديد في الجسم .

3. يقلل من مخاطر تلف الكبد

عندما يكون مستوى الحديد في جسمك زائداً ، فإنه يزيد من خطر الإصابة بفشل الكبد وتلف البنكرياس، ومن ثم فإن التبرع بالدم يساعد في التخلص من الحديد الزائد، وهذا بدوره يساعد في تقليل مخاطر تلف الكبد والبنكرياس.

4. يدير ضغط الدم

أحد الفوائد الهامة الأخرى للتبرع بالدم هو تأثيره على التحكم في مستويات ضغط الدم المرتفع عندما تتبرع بالدم ، يكون حجم الدم متوازنًا ، وبالتالي يمنع ارتفاع ضغط الدم ، لذا ، فإن القلب السليم مفيد للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

5. يحفز إنتاج خلايا الدم

أحد الفوائد الصحية الرئيسية الأخرى للتبرع بالدم هو أنه يساعد على تحفيز إنتاج خلايا دم جديدة ، والتي تعوض فقدان الدم وبالتالي تساعد في الحفاظ على صحتك العامة وعافيتك .

6. الحروق السعرات الحرارية

وفقًا لجامعة كاليفورنيا ، يمكن حرق ما يقرب من 650 سعرًا حراريًا لكل تبرع من نصف لتر من الدم، يفقد المتبرعون بالدم الوزن بانتظام أثناء العملية وهذا مفيد لأولئك الذين يعانون من السمنة والمعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات الصحية الأخرى، لأنه يساعد على حرق تلك السعرات الحرارية الزائدة في جسمك، ومع ذلك ، لا يُنصح بالتبرع المتكرر بالدم كوسيلة لفقدان الوزن.

فوائد التبرع بالدم

الممنوعين من التبرع بالدم

المرأة الحامل.

الشخص المصاب بالحمى.

الأشخاص الخاضعين لثقوب أو وشم الجسم منذ فترة قريبة.

الأشخاص المصابون بفقر الدم.

المرضى الذين قاموا بإجراء عملية جراحية من فترة قريبة.

بعض مرضى السرطان مثل سرطان الدم.

الأشخاص المصابون بأمراض القلب أو أمراض الرئة الشديدة.

مرضى التهاب الكبد ب، والتهاب الكبد ج.

المصابون بفيروس نقص المناعة (AIDS) أو الأمراض المنقولة جنسيًا.

الأشخاص المصابون بمرض الملاريا.

المصابون ببعض أمراض الدم، مثل: قلة الصفيحات، ونزف الدم الوراثي (Haemophilia).

بعض مصابي الأمراض الجلدية مثل تصلب الجلد (Scleroderma).

المرضى المصابون بالأمراض المناعية مثل الذئبة الحمراء.

الممنوعين من التبرع بالدم

شروط التبرع بالدم

قبل التبرع بالدم بأسابيع قليلة على الأقل ، تأكد من تناول كمية صحية من الأطعمة الغنية بالحديد مثل المأكولات البحرية واللحوم والسبانخ والفاصوليا والبطاطا الحلوة، هذا سيمنع خطر انخفاض مستويات الهيموجلوبين .

قبل أن تتبرع بالدم ، سيُطلب منك ملء نموذج يحتوي على أسئلة حول تاريخك الطبي، وهذا يشمل ما إذا كان لديك أي خطر للإصابة بالعدوى المنقولة بالدم ، أو إذا كنت تتناول أي نوع من الأدوية ، أو إذا كان لديك أي نقص في المغذيات وما إلى ذلك.

بعد ذلك ، سيتم جمع عينة دم منك لاستبعاد أي حالات غير مرغوب فيها مثل فقر الدم أو ضغط الدم، إذا تبين أن عينة دمك إيجابية ، سيسمح لك الطبيب بالتبرع بالدم .

وبعد التبرع بالدم ، أبقِ ذراعك ممدودًا متجهًا لأعلى لتجنب الكدمات والتورم والجلطة الدموية والألم، يمكنك تناول وجبة خفيفة إذا أردت وتجنب القيام بأي نشاط بدني خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ستعود مستويات دمك إلى طبيعتها بعد 2-3 أسابيع، لذلك ، لمساعدة جسمك على التعافي بسرعة ، إليك بعض النصائح التي يجب اتباعها بعد التبرع بالدم .

اشرب الكثير من الماء

تجنب الأطعمة الدسمة

ارتدِ ملابس مريحة

تجنب التدخين وشرب الكحول

إذا شعرت بالدوخة أو عدم الراحة أو الألم ، فاستشر الطبيب على الفور.

شروط التبرع بالدم

مضاعفات التبرع بالدم

إجراء التبرع بالدم آمن للبالغين الأصحاء، ومع ذلك ، هناك بعض الآثار الجانبية الطفيفة التي يمكن أن تحدث مثل :

كدمات

استمرار النزيف ، دوخة، الخفة ، غثيان، الألم و ضعف جسدي.

ستستمر هذه الآثار الجانبية لبضع دقائق فقط، ولكن ، إذا كنت تعاني مما يلي حتى بعد أخذ قسط من الراحة ، فعليك الاتصال فورًا بمركز التبرع بالدم أو الذهاب إلى المستشفى.

دوار ودوخة وغثيان حتى بعد الأكل والشرب والراحة.

نتوء مرتفع أو نزيف مستمر في موقع الإبرة ألم أو تنميل أو وخز في الذراع.

المصدر boldsky