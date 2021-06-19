علامات خفية تدل على إصابتك بسرطان الجلد

أصبح الضباب الدخاني سببا رئيسيا، وراء العديد من اضطرابات الجهاز التنفسي لدى البشر، إذ لا يؤثر التلوث على الجهاز التنفسي فحسب بل يتسبب أيضًا في تكوين طبقة ضارة على بشرتنا، يمكن أن يؤدي التعرض المنتظم لبشرتنا في الهواء الضار إلى العديد من مشاكل الجلد مثل الحساسية والطفح الجلدي وحتى سرطان الجلد.

ويتكون الجسم من خلايا سرطانية ، ويمكن تنشيطها في أي وقت يعتبر سرطان الجلد مصدر قلق كبير ومعدل انتشاره المتزايد يجعلنا جميعًا واعين لنفس الأمر، تؤدي الملوثات الضارة الموجودة في البيئة مثل الزرنيخ ومركبات الكربون الكلورية فلورية وثاني أكسيد الكربون والجسيمات إلى الإصابة بالسرطان.

أعراض سرطان الجلد

تلاحظي عقيدة حمراء صلبة تشكلت على الجلد سواء كان ذلك على البشرة أو طبقات البشرة الأخرى.



يحدث نزيف مستمر بسبب العدوى. يستمر هذا أيضًا إذا لم يتم اتخاذ مثل هذا الاحتياط.



يمكن أن تحدث شامة ذات لون متغير ، كما يحدث تهيج في كل مرة.



يُطلق عليه أيضًا اسم "الورم الميلانيني" وهو أحد أكثر الأشياء المروعة التي تشكل جزءًا من أمراض الجلد.



آفة مسطحة ذات سطح متقشر. آفة داكنة على أطراف أصابعك ، راحتي اليدين ، أخمص القدمين.

إذا لم يتعرض سرطان الجلد لأشعة الشمس ، فإنه يظل أفضل قليلاً.





كابوسي ساركوما

يحدث هذا عادة عندما يكون لدى الناس مناعة منخفضة. هذا أيضًا يصيب الأشخاص الذين خضعوا بالفعل لعملية زرع أعضاء. أعلم أنه شيء غريب جدًا ولكنه صحيح.

سرطان الخلايا الماركيل

يحدث هذا عادة على الرقبة والرأس والبصيلات الأخرى المحيطة به. إنها مادة لامعة تتشكل تحت الظفر.

سرطان الغدة الدهنية

يحدث هذا السرطان غير الشائع في الغالب على الجفن ، وهو غير مؤلم وصعب ولا يؤثر كثيرًا على نفسك ولكنه يلتهم بشرتك ببطء.

طرق احرص عليها للوقاية من سرطان الجلد

أحرص على هذه الخطوات للوقاية من سرطان الجلد .

تجنب تعرض بشرتك للشمس

بقدر ما تعرض بشرتك للشمس ، ستحصل على تأثير سلبي بالتأكيد ، لذلك من الأفضل أن ترتدي كريمًا مناسبًا للوقاية من أشعة الشمس.

النظاف

هذه واحدة من أهم النقاط التي يجب أن تضعها في اعتبارك. كما لو كنت تعاني من أظافر أصابع قدمك المتسخة ، فمن الصعب جدًا أن تتعافى ، لذلك يجب عليك دائمًا الحفاظ على أظافرك نظيفة

تناول المضادات الحيوية

تعمل المضادات الحيوية بشكل جيد للغاية مع جروحك أو أي نوع من الأمراض الجلدية التي اتخذت شكلاً مختلفًا تمامًا. يمكن أن تكون ندبة سمين مسطحة أو طفح جلدي شديد على الطبقة العليا من جلدك لذلك عليك أن تهتم كثيرًا إذا اكتشفت أي شيء من هذا القبيل على بشرتك.

ارتدِ ملابس واقية

يجب أن يكون هناك درع واقي إذا كنت تريد حفظه من الغبار أو التلوث لأن هذه الأشياء الصغيرة يمكن أن تسبب تهيجًا عميقًا للغاية لبشرتك.

مصدر المعلومات موقع هيلثي