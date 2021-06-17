سعر ومواصفات هيونداي i30 هاتشباك في مصر

ظهرت السيارة هيونداي i30 موديل عام 2020 ، لأول مرة قبل النسخة الملغية من معرض جنيف للسيارات ، والتي اقتصرت على عدد من الفعاليات المحدودة؛ بسبب جائحة فيروس كورونا .

وبالفعل ظهرت السيارة هيونداي i30 موديل عام 2020 ، بتغييرات كثيرة وجديدة ، في الشكل الخارجي والمقصورة الداخلية ، بالإضافة إلى طرح خيارين من المحركات الخاصة بالسيارة .

قوة محرك i30

تستمد السيارة هيونداي i30 موديل 2020 قوتها من محركين أولها محرك T-GDI بسعة 1 لتر، والذي يولد قوة 118 حصان ويتصل بناقل حركة ثنائي القابض بسبع سرعات، بالإضافة إلى ناقل الحركة اليدوي 6 سرعات .

كما تم إتاحة محرك اختياري لدى العميل من نوع T-GDI سعة 1 لتر في شكل هجين مع نظام 48 فولت وناقل حركة يدوي بست سرعات، ويمكن المحرك أن ينفصل عن ناقل الحركة بعد أن يقوم السائق بإطلاق محرك التسريع، والقيام بذلك يكون على مستويين، الأول، سيتم ترك المحرك في وضع الخمول، والثاني يمكن إيقاف تشغيل المحرك مؤقتًا، ويتوفر مع هذا المحرك الهجين أيضًا خيار ناقل الحركة مزدوج القابض بسبع سرعات.

أما المحرك الثاني ، هو ديزل سعة 1.6 لتر مزودًا بتقنيات هجينة خفيفة تبلغ 48 فولت يولد قوة 134 حصان، في حين يتوفر أيضًا محرك T-GDI سعة 1.5 لتر يولد قوة 157 حصان، ويحصل على تقنية هجينة خفيفة أيضًا سعة 48 فولت، ويمكنك الاختيار من بين ناقل حركة يدوي بست سرعات أو ناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات.

الشكل الخارجي لـ i30

تظهر السيارة هيونداي i30 موديل عام 2020 ، بشبكة امامية واسعة بتصميم ثلاثي الأبعاد معقد تحيط به مصابيح أمامية أنحف تتميز بتقنية MFR LED متعددة الأوجه الاختيارية، و مصابيح نهارية جديدة على شكل حرف V.

و حصلت السيارة في الخلف على عدة تحديثات، اكصدام محدث و جديد تم تطويره لتحسين الأداء من خلال تحسين الديناميكية الهوائية، في حين أن المصابيح الخلفية تُقدم أيضًا بتصميم على شكل حرف V لمحاكاة الواجهة الأمامية، كما حصلت السيارة على جنوط ألومنيوم مقاس 16 بوصة و17 بوصة.

وتتوفر السيارة هيونداي i30 2020 بثلاثة ألوان خارجية جديدة، يُطلق عليهم اسم Dark Knight و Silky Bronze و Sunset Red، والتي تضاف الآن إلى Polar White وPhantom Black وEngine Red وStellar Blue وSilver Platinum وOlivine Gray.

المقصورة الداخلية لـ i30

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة هيونداي i30 موديل 2020، شاشة أجهزة قياس رقمية قياس 7 بوصة، تتوافق مع كل من أندرويد أوتو وآبل كار بلاي بشكل قياسي، و شاحن هاتف لاسلكي أيضًا ، و نظام ترفيهي كبير بشاشة لمسية مقاس 10.25 بوصة، وهي أكبر بكثير من الشاشة الموجودة في الطرازات الماضية .

اصدار خاص لـ i30

وأصدرت شركة هيونداي اصدارا خاصًا من i30 ، تحت اسم على i30 N Line ، و حصلت على شبك أمامي جديد أكبر ومشتت هواء خلفي معاد تصميمه، وجنوط بتصميم مميز مقاس 17 و18 بوصة، كما تحصل السيارة أيضًا على أنظمة تعليق وتوجيه معدلة.

أسعار i30

وتأتى أسعار السيارة i30 في السوق المصري كالتالي :

- الفئة الاولي بسعر 265 ألف جنيه .

- الفئة الثانية بسعر 285 ألف جنيه .

- الفئة الثالثة بسعر 295 ألف جنيه .

-الفئة الرابعة بسعر 305 آلاف جنيه .