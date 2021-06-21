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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: نستهدف ترويج 30 ألف منتج مصري عبر الكتالوج الإلكتروني «جسور»

وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال العام

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه من المستهدف انضمام 5000 شركة مصرية للكتالوج الإلكتروني "جسور " خلال 6 أشهر.

 

وأضاف توفيق ، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الكتالوج الإلكتروني ، إنه من المستهدف أن يتم الترويج لحوالي 30 ألف منتج مصري عبر الكتالوج خلال تلك الفترة.

وزير قطاع الأعمال يطلق الكتالوج إلالكتروني "جسور" للترويج للمنتجات المصرية

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وكشف توفيق، أنه تم توقيع بروتوكولات مع الغرف التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة و10 مجالس تصديرية وجهاز تنمية المشروعات الوطنية لدعم المبادرة من خلال تعريف الأعضاء في هذه الكيانات.

 

وتابع: إطلاق مشروع جسور بدأ قبل عامين لتوفير خدمة الشحن البحري لميناء العين السخنة – مومباسا، حيث تم تسيير 171 حاوية مكافئة إلى العديد من الدول مثل السودان وموريتانيا، والصومال ومدغشقر.


وعلي سياق متصل كشف وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم البدء في تشغيل 6 مراكز تجارية وترويجية بالكامل خلال شهر سبتمبر المقبل، ضمن مشروع جسور.

 

وأوضح توفيق، أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة تدشين 16 مركزًا تجاريًا وترويجيًا للوصول بالمنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات، منوها الى أن منها 14 مركزا تابعًا لشركة “جسور” واثنين تابعة لشركة ” Afrigate ” الجاري تأسيسها لتعمل في شرق أفريقيا بالشراكة بين شركة النصر للتصدير والاستيراد “جسور” وشركة النيل القابضة للتنمية والاستثمار.

 

وتابع: سيتم استكمال الـ 8 مراكز الاخرى في الربع الأول 2022، منوها بأن هذه المراكز تخدم 35 دولة، وأن الدول التي سيتم انشاء المراكز بها مثل “ البرازيل، امريكا، المانيا، فرنسا، روسيا، دبي، ماليزيا، الهند، الصين”.

 

وأضاف توفيق، أن الدول التي سيتم انشاء مراكز بها في افريقيا هي " المغرب، السودان، غانا، جنوب أفريقيا" فضلا عن فرعين في شرق افريقيا.
 

قطاع الاعمال العام الكتالوج الالكتروني جسور منتج مصري

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