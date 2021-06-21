وزير قطاع الأعمال يكشف عن المساهمين فى شركة الوساطة بمشروع جسور

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، أن وزارته تبحث عن مستثمر يشارك بحصة تصل لـ 10% من رأسمال شركة الوساطة بمشروع جسور.

واضاف توفيق فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي عقدته الوزارة لاطلاق الكتالوج الالكترونى "جسور " اليوم الاثنين، إنه تم الاتفاق مع رجل الأعمال نجيب ساويرس للمشاركة بحصة 40% من شركة الوساطة والتسويق لصالح شركة أوراسكوم.

وأوضح توفيق، أن حصة الثلاثة بنوك الحكومية " الأهلي ومصر والقاهرة" من خلال شركة "ان دي اي" بنسبة 20% و20% لشركة النصر للاستيراد والتصدير و10% لرجل الأعمال محمد سعد الدين.

تابع : أن الوزارة تنتظر تغطية هذه النسبة قريبا لتأسيس الشركة وبدء أعمالها.

وفي سياق متصل كشف عمرو طلعت وزير الاتصالات، عن إرتفاع نصيب التجارة الإلكترونية " الرقمية" من 14% إلي 17%، خلال عام جائحة كورونا، وهو معدل قابل للزيادة خلال الفترة المقبلة ولن ينتهي مع انتهاء الأزمة.

وأوضح طلعت ، أن ذلك يأتي في ظل اتجاه عالمي سائد للاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، ودخول مؤسسات ضخمة في هذه الصناعة.

وأضاف طلعت، أن التجارة الرقمية تقدم خدمات أفضل من الوسائل التقليدية، ويجب أن يركز المصنعين في مصر على تعلم كيفية الاستفادة من التجارة الاليكترونية والرقمية.

وأشار طلعت إلى إن منصة جسور الرقمية تعد خطوة في بناء مصر الرقمية وتسهل علي المصدرين الوصول إلي الأسواق واستهدافها.

وقال طلعت، إن منصة جسور وسيلة لزيادة الصادرات المصرية إلي السوق الافريقي في وقت نجد أن التبادل التجاري ليس على المستوى المطلوب.