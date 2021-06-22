متحدث الغربية يكشف تفاصيل التعدي على المحافظ برسائل نصية

أكد محمود ممتاز، المتحدث باسم محافظة الغربية، أن توجيه السب لأي مسئول أو محافظ هو شيء غير مقبول، قائلا "الرسائل التي وصلت لمحافظ الغربية طارق رحمي أمس هي من خلال رقمين مختلفين، والرسالة حملت لفظ و"حياة أمك" وهذا لا يليق بالمحافظ".

وكشف "ممتاز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الرسالة حملت سب وقذف وتعدي بالألفاظ على أسرة المحافظ، مفيدا بأن النيابة العامة اتخذت الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع لكشف الحقائق كاملة.

وأوضح أنه تم الإبلاغ عن الرقم ولم يكن يعرف هل من اي فئة عمرية لاتخاذ الازم، مشيرًا إلى أن المحافظ يحولها لمنظومة الشكاوى أو مكتبه، إلا ان هذه الرسائل حملت سب له.



وفي سياق آخر، قال محمود ممتاز، المتحدث الإعلامي لمحافظة الغربية، إن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أتخذ الإجراءات القانونية ضد مواطنة تزعجه على تطبيق "واتساب"، لافتاً إلى أن الرسائل حملت إهانة لشخص المحافظ ولأسرته.

وأضاف محمود ممتاز، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن المحافظ يستقبل جميع شكاوى المواطنين على تطبيق "واتساب"، ورقمه متاح لدى الجميع.

وأوضح أن المحافظ من حقه كمسؤول أن يتخذ الإجراء الذي يحفظ كرامته كفرد، لافتاً إلى أن السيدة في التحقيقات حالياً.

واعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسى ٢٠ / ٢١ بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادى، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام ٧٧.٩ % للإعدادية العامة.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية العامة ٧٩٨٧٦ طالب ، حضر منهم ٧٩٦٩٨، وبلغ عدد الطلاب الناجحين ٦٢٠٨٦ طالب، في حين بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية المهنية ٦٢٥٥ طالبا، و عدد الطلاب الحاضرين ٥٧٥٧ ، وبلغ عدد الناجحين ٤٧٩٨ طالبا، بنسبة نجاح بلغت ٧٦.٧ %، وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للمكفوفين ٨٣.٣% حيث تقدم ١٢ طالبا، وبلغ عدد الناجحين ١٠ طلاب، وبالنسبة للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، بلغت نسبة النجاح ٩١ %، حيث تقدم للامتحان ٣٣ طالبا، وبلغ عدد الناجحين ٣٠ طالبا، في حين بلغت نسبة النحاج لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية ٩٣.٧% حيث تقدم للامتحان ١٢٧ طالبا، وبلغ عدد الحاضرين ١١٩ طالبا.



من ناحيته، هنأ وكيل الوزارة جميع الطلاب الناجحين لهذا العام متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.