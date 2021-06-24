عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندى يحذر من حلف اليمين .. في حالة واحدة خطيرة

صدى البلد

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من حلف اليمين كذبًا، مؤكدًا أن حلف اليمين يكون على نية المستحلف.

 

قال الجندي، خلال حلقة برنامج” لعلهم يفقهون” المذاع على قناة “dmc”، اليوم الخميس، إن الإطلاق العام شئ والخاص شئ آخر وحين يتحدث الفقهاء يتحدثون عن الخاص، متابعًا أن الحلف يكون بنية من يقوم بالتحليف، والدليل على ذلك أن القاضي يُحلف الشاهد.

 

كما حذر الشيخ خالد الجندى ، من عدم توقير الله، أثناء الأذان أو الصلاة أو قراءة القرآن الكريم، موضحا "مينفعش تقرأ القرآن وأنت بالمايو.. أو نائم، توقيرا لله".  


وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لازم ابنك بيشوفك وأنت بتقرأ القرآن الكريم، تحترم كتاب الله، لازم يشوفك وأنت بتنزل رجل من على رجل أول لما تسمع الأذان، أولادنا هتضيع لو متعلموش توقير الدين".

 

توقير الدين


وقال الشيخ خالد الجندى في حلقة سابقة ، إن الخمر والبيرة وكل المسكرات حرام شرعا، وملعون شاربها وحاملها، لافتا إلى أنه ينقل الفقه المذهبى لكن هناك بعض الناس يحرفون القول والفتوى.
 

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "كنت أتحدث عن رأى الإمام أبو حنيفة فى حلقات الفقه، فتحدثت فى أى الخمر، فنسبوا لى زوا وبهتانا إنى أحلل الخمر، ومن يدعى على هذا فأنا خصيمه يوم القيامة" .

وأوضح خالد الجندى، أن آداب الحمامات والخلاء فى كتب السنة كلها ليس لها علاقة بما فيه نحن اليوم، مضيفا "نحن لا ندخل الخلاء، والحمام يعتبر أنظف مكان فى البيت ولو دخل فيه الشيطان هيتسرع".

 

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"،: "لازم نعرض الفقه بما يتفق مع الواقع، بالتالى الحمامات اللى عندنا ليست أماكن نجاسة أو عفاريت، الشيطان قاعد عند مكان الطاعة الجامع وليس الحمام".

من جانبه حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، من ترك السنة النبوية، مشيرا إلى أن عليها أجر قد ينقذ من دخول النار.

 

وأوضح عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لو حد قال لك دى سنة يمكن تركها قول لهم دى درجة فى الجنة لازم أفوز بها، الناس دلوقتى بتترك السنة، وممكن لسنة تكون سبب محبة الله للعبد وتدخل الجنة". 
 

توقير الدين الشيخ خالد الجندي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لعلهم يفقهون الصلاة

ترشيحاتنا

حذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني.. الحكومة تحسم الأمر.. فيديو

في عيد ميلاده الـ34 .. 7 أرقام قياسية فى مسيرة ميسي

رسميا.. مايكروسوفت تعلن عن نظام ويندوز 11.. وهذه أبرز مميزاته

مبادرة إعداد كوادر رقمنة الصناعة تناقش "مستقبل التصنيع الرقمي في مصر"

أخبار الأزهر اليوم.. هدوء في لجان الثانوية وانطلاق الدراسة بمدرسة الإمام الأكبر

أخبار التكنولوجيا.. تويتر تضيف خاصية جديدة لمستخدمي هذا النوع من الموبايلات .. كافيار تصنع نماذج فاخرة من آيفون 13.. تيك توك يشغل ميزة جديدة للكسب المادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة .. المقاصة يعلن عدم إذاعة مباراته أمام الزمالك في الدوري

وقف صرف المستحقات.. احذر تقديم بيانات مزورة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي

بخلاف بي إن سبورت.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلى والترجي

صفقة قوية.. الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع علي زين

كارثة أخلاقية.. الأب تستر على عشيق وقاتل ابنته مقابل المال في الإسماعيلية

سفيان رحيمي .. صفقة الأهلي المهددة بالإلغاء بسبب الجماهير والمقابل المادي

ضربة موجعة لـ الترجي قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

شرط وحيد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف .. حقيقة فاعلية لقاح فايزر ضد دلتا كورونا

ماسك الشوكولاتة والزبادي لتفتيح الجسم والوجه

انتبه.. تناول هذه الأطعمة يوميا يحميك من الكوليسترول

أغربها اللب الأبيض.. أطعمة تساعد على فقدان الوزن سريعا

فيديو

فيديوجراف..بعد الحكم على حنين حسام ..ما هو تطبيق لايكي المثير للجدل؟

منها تعاطى المخدرات.. حالات إنهاء خدمة الموظفين من العمل

فيديوجراف.. صناعة بطاريات الجرافين ..ثورة صناعية في الطريق

فيديو جراف.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ