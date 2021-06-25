انطلاق أول تطبيق للتخلص من المخلفات الإلكترونية.. البيئة كيفية تشغيله

وزارة البيئة

كشف الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة، تفاصيل عن إنطلاق أول تطبيق للتخلص من المخلفات الإلكترونية، قائلا إن المخلفات الإلكترونية هى كل جهاز إلكترونى لايتم إستخدامه فأصبح مخلف.



وأضاف "العربي" خلال حواره عبر زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أن الخطر فى هذا المخلف هو وصوله للقطاع الغير رسمي، أى التعامل معه بطريقة غير سليمة، وهى تكسير الزئبق به ورميه بدون أى إدارة سليمة لها، مما يؤثر على صحة الإنسان بطريقة شديدة.



وتابع أن الغرض من التطبيق هو نظام لجميع المخلفات الإلكترونية من الافراد عن طريق إعطائهم حافز أو هدية لأى شخص ينخلص من المخلف الخاص به، والدخول للتطبيق وإختيار الهدية الخاصة به وتحديد الهدية الأقرب منه لتسليمه هذا المخلف.



وأشار إلى أن من يشارك فى هذا التطبيق هو مكتب الإختزان البيئى بإتحاد الصناعات والقيام بعملية النقل لتلك المخلفات الإلكترونية من نقاط التجميع وتوسيع قاعدة مقدمى وسائل التخفيض المشتركين فى التطبيق.



وفى نفس السياق، قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتغويز اللاهوائي مشروع مشترك ما بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم لعمل تجربة جديدة للتخلص من النفايات الصلبة والنفايات البلدية بطريقة أمنة و لا يوجد لها آثار بيئية سلبية.

وأوضح " الأنصاري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحنا مصري " المذاع على قناة " الفضائية المصرية" أنه من أجل معرفة التغويز اللاهوائي ، هو قيام مصنع بالتعامل مع المخلفات بشكل معين و متميز، موضحا أن هذا الشكل عبارة عن فصل لتلك المخلفات.

وأضاف محافظ الفيوم، أنه يتم إعتماد تحويل القمامة والمخلفات الزراعية إلى طاقة كهربائية وسماد عضوي، واستخدام الغاز المتولد في تشغيل مولد الكهرباء، ثم ربط الكهرباء المنتجة على شبكة الكهرباء، لافتا إلى أن الوحدة تعمل على إنتاج الكربون الحيوي الذى يعتبر من أفضل المخصبات الزراعية.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على نطاق أوسع فى باقى محافظات الجمهورية، نظراً لكونه مشروع صغير لا يستلزم استثمارات كبيرة ، كما أنه سيساهم بإصدار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة لتشجيع المستثمرين على الدخول فى هذا المجال.

ونوه بأن الفيوم هى أحد الأماكن القريبة من القاهرة الكبرى جداً ويوجد بها تنوع أنشطة ما بين الصناعات الحرفية واليدوية و الزراعة و السياحة و عدد من الصناعات، حيث أن كل ذلك كان محل اهتمام القيادة السياسية بجميع مجالات التنمية التي تتم على أرض مصر.

وفى سياق أخر، كشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تفاصيل مشروع التغويز اللاهوائى، مؤكدا أنه تم افتتاح أول نموذج في مصر لتحويل المخلفات لطاقة.

وأضاف الأنصاري، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، أنه نتيجة للتعاون الوثيق بين المحافظة ووزارة البيئة ويعد رسالة مهمة للتأكيد على الدور المهم للوزارة في الحفاظ على البيئة، والعمل على إنجاز المشروعات الاستثمارية الكبرى، خلال الفترة الماضية.

