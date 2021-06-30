الرجولة أفعال.. رسالة غامضة من شريهان لـ حسام حبيب بعد أزمة شيرين

نشرت الفنانة شريهان تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وجهت من خلالها رسالة مباشرة إلى الفنان حسام حبيب، عقب أزمة تسريب المقطع الصوتي لوالده، الذي هاجم فيه الأخير زوجة ابنه (شيرين عبد الوهاب).

وكتبت شريهان، في تغريدتها عبر تويتر: «الرجولة أفعال وليست أقوال. #حسام_حبيب»، ليتفاعل متابعيها مع التغريدة متسائلين حول رأيها في أزمة حسام وشيرين.

أزمة شيرين عبد الوهاب وحماها

جدل كبير أثير حول الفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد نشر تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن خطة ابنه حسام حبيب للزواج سرا على الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك من أجل إنجاب أطفال.

كما اعترف والد حسام حبيب بحصول ابنه على أموالها، وأكد أيضا أن ابنه يتحكم في كل حساباتها البنكية ويأخذ أموالا منها دون الرجوع إليها، مشيرا إلى أن شيرين شخصية “ملولة” وتطلب منه الطلاق باستمرار.

رد حسام حبيب

يذكر أن الفنان حسام حبيب ظهر مع زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب، بصحبة طفلتها، في مقطع فيديو جديد، نشره عبر حسابه على “إنستجرام".

وقال حسام حبيب: "عاوزأقول للناس حاجة انتوا لما بتقولوا كدة بتقللوا من شيرين، أنا تزوجتها وهى أكبر نجمة في الوطن العربي، وهي غير محتاجة أن يتدخل أحد في عملها".

وأضاف حسام حبيب: "الناس دي كلها كان ليها مصالح إن شيرين تبقى منتهكة ولا تعرف حقوقها، وعندما ظهر من يأتي بحقها؛ فعلوا ذلك، وللعلم شيرين تمتلك شركة تدير أعمالها، وأنا مليش علاقة بها".

وأكمل: "أما بالنسبة لأقرب الناس لنا، علشان شيرين أصبحت أدرى بأمورها والحنفية اتقفلت؛فأصبحوا يستمرون يفعلون مثل هذه الأفعال ونشر الشائعات حتى تحدث خلافات بيننا".

وأكمل :" أنا بقى عندي عدم ثقة في الناس المقربين مني، وأنا اتأذيت من الشخص ده كثيرا وأنا آسف إني بقول الشخص ولا أناديه باسمه "يقصد والده".

وأكد أن: "شيرين مش محتاجاكوا تدافعوا عنها، ابعدوا عنها وسيبوها تعيش حياتها وفي بيتها ولجمهورها، ودائما بنقول حسبي الله ونعم الوكيل، وهذا ليس ضعفا مننا".

