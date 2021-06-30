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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نويت ذبح شيء لله لكشف الضر.. هل صك الأضحية يكفي؟

الاضحية
الاضحية

نويت ذبح شيء لله لكشف الضر هل  صك الأضحية يكفي؟ سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

 

وقال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إنه جائز شرعًا ويكفي صك الأضحية.

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وقال الشيخ محمد وسام مدير الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صك الأضحية ليس صدقة، وإنما هو صك صحيح، مشيرًا إلى أن توكيل الأفراد في التضحية هو أمر جائز شرعًا.

 

وأوضح «وسام» خلال  إجابته عن سؤال: « هل صك الأضحية صدقة؟»، أنه ليس صدقة وإنما هو صك أضحية صحيح، منوهًا بأن توكيل الأفراد أو المؤسسات في التضحية هو أمر جائز شرعًا ولا شيء فيه، فليس من شرط المُضحي أن يذبح بنفسه وأن يوزع الأضحية بنفسه، أو أن يأخذ شيئًا منها، بل يجوز له أن يوكل عنه من يذبحها له.

 

صك الأضحية

وأضاف أنه الآن هناك مؤسسات معروفة ومعتمدة، خاصة ليس كل مُسلم يتيسر له الذبح، لذا يمكنه أن يؤدي شعيرة الأضحية بشراء الصك وتوكيل تلك المؤسسات في أن تُضحي عنه وله بذلك ثواب الأضحية.
 

صك الأضحية أمين الفتوى بدار الأفتاء المصرية التضحية صدقة الذبح شعيرة الأضحية

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