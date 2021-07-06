جامعة حلوان : 10 أوراق للتقديم بالدراسات العليا بكلية الخدمة الاجتماعية

أعلنت جامعة حلوان عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا بأغلب الكليات للتسجيل بالعام الدراسى الجديد بكافة المراحل .

وصرح مسئولو كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان بأن أوراق التقديم للدراسات العليا للطلاب الوافدين هي :



- طلب الالتحاق مرفق به صورة فوتوغرافية .

- عدد ٦ صور شخصية .

- شهادة ميلاد اصلية او مستخرج منها .

- اقرار بأن الدارس ليس مقيدا فى العام الحالى بأى جهة اخرى .

- صورة من جواز السفر .

- شهادة الماجستير او الليسانس موثقة و مختومة من وزارة الخارجية المصرية .

- تسديد مصروفات الاختبارات الشخصية و فتح ملف .

- تسديد المصروفات الدراسية للوافدين بالعملة الصعبة .

- توثيق جميع شهادات الوافدين و تسديد رسوم صندوق رعاية الطلاب الوافدين .

- تقديم شهادة معادلة من المجلس الاعلى للجامعة لحاملى البكالوريوس او الليسانس .

وصرح مسئولو شئون الطلاب بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان بأنه تم فتح باب التقديم للدراسات العليا منذ بداية شهر يوليو و حتي ٣١ اغسطس ٢٠٢١ .

جدير بالذكر تستعد كليات جامعة حلوان، لمناقشة مشاريع تخرج الطلاب بالفرقة النهائية بكلياتها حيث تعد هذه المشاريع تدريبا عمليا على سوق العمل ومساحة إبداعية للطلاب لابتكار أفكار جديدة.



وصرح الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، بأنه تقرر عقد مناقشة مشاريع التخرج لطلاب الفرق النهائية بالكلية للشعبة العامة وبرنامج هندسة البرمجيات يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 6 و7 من يوليو الجاري وذلك أمام أعضاء لجان تحكيم مشكلة من أعضاء هيئة التدريس داخل الكلية.



ويقوم كل طالب داخل مجموعة في بداية العام الجامعي باختيار موضوع لتسجيل مشروع التخرج فيه تحت إشراف عضو هيئة التدريس ويتم متابعتهم بشكل دوري بداية من مرحلة طرح الفكرة وحتى التنفيذ العملي لها وتجربتها قبل المناقشة العلنية أمام اللجنة التي تشكل من خلال الأقسام العلمية.