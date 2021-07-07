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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبطال البرث.. أمير كرارة ينشر صورة منسي ورجالته: حماة الوطن رحمة الله عليهم

الشهيد المقدم أحمد
الشهيد المقدم أحمد منسي ورجالته

نشر الفنان أمير كرارة صورة للشهيد البطل المقدم أحمد منسي ورجالته، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة لملحمة البرث 2017، وكتب عليها " لن ننساكم .. أبطال البرث حماة الوطن رحمة الله عليهم ".  

 

يذكر أن الفنان أمير كرارة جسد شخصية الشهيد المقدم أحمد منسي فى مسلسل الاختيار رمضان 2020. 

 

يذكر أن مسلسل الاختيار ، كان أحد المسلسلات الرمضانية التي لاقت ترحيبا وشعبية واسعة لدى الجمهور المصري، و تناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 وحتى 2020، حث يحكي عن شخصيات حقيقية ويتضمن فيديوهات وصور واقعية . حيث جسد فيها الفنان أمير كرارة  فى الجزء الأول من المسلسل دور العقيد أحمد منسي، أحد قيادات الصاعقة التي استشهدت على يد الإرهابي هشام العشماوي، والذي جسد دوره الفنان أحمد العوضي.


وشارك في بطولة المسلسل كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، وعدد من النجوم، إلى جانب عدد من النجوم اللذيين ظهروا كضيوف شرف للحلقات السابقة ومنهم محمد عادي إمام، آسرياسين، أحمد صلاح حسني، كريم محمود عبد العزيز، الفنان أحمد السقا، ضيف شرف في الحلقة الأخير من مسلسل الاختيار الجزء الأول 

 

كما شارك في بطولة مسلسل الاختيار 2 إلى جانب النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، كل من  إياد نصار، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، إسلام جمال، هادى الجيار والذي توفي قبل استكمال  تصوير مشاهده، أحمد شاكر عبد اللطيف، وهو سيناريو حوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

 

الجزء الأول من مسسل الاختيار  كتبه باهر دويدار وأخرجه بيتر ميمى، وتناول حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏وأظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الشهيد، وتصدر على قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في رمضان 2020.

 

موقعة البرث منسي ورجالته الشهيد المقدم أحمد منسي الاختيار أمير كرارة ملحمة البرث الاختيار 202 منسي الشهيد أحمد منسي

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