شكري يستعرض مع المندوبة الدائمة لسانت فينسينت بمجلس الأمن موقف مصر من سد النهضة

التقى وزير الخارجية سامح شكري‬⁩، أمس الأربعاء، مع المندوبة الدائمة لدولة سانت فينسينت والجرينادين بمجلس الأمن لشرح الموقف المصري من قضية ⁧‫سد النهضة‬⁩.



ويواصل وزير الخارجية لقاءاته مع ممثلي كافة الدول الأعضاء بمجلس الأمن لليوم الثالث على التوالي للتأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.



وتأتي تلك اللقاءات المُكثفة في إطار التحضير لجلسة مجلس الأمن المقررة، اليوم الخميس، حول قضية سد النهضة، والتي ستُعقد بطلب من مصر والسودان بهدف قيام المجلس بمناقشة هذه القضية والدفع قدمًا بحلحلة الموقف المتعثر حاليًا عبر دعم التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.