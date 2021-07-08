عودة مجلة السينما العربية في مهرجان كان السينمائي

بينما ينطلق في مهرجان كان السينمائي للسنة السابعة، يعود مركز السينما العربية إلى إصدار عدد جديد من مجلة السينما العربية، يغطي مستجدات صناعة السينما في العالم العربي، ويسلط الضوء على أبرز الأسماء المؤثرة في السينما العربية خلال السنة الأخيرة.

مجلة السينما العربية في مهرجان كان

مجلة السينما العربية

العدد الجديد يضم قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في السينما العربية، التي تحتوي على شخصيات يمثلون أنفسهم أو جهات ينتمون إليها، ووقع الاختيار عليهم وفقاً للأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية خلال الـ12 شهراً الأخيرة.

موضوعات العدد تتضمن تسليط الضوء على التواجد العربي في مهرجان كان السينمائي، كذلك يضم دليلاً لوضع السينما العربية خلال الأزمة التي يمر بها العالم، مع الإشارة إلى المهرجانات السينمائية العربية، التي أقيمت على أرض الواقع أو بشكل افتراضي، بالإضافة إلى المنصات الإلكترونية العربية والإنتاجات العربية للمنصات الأجنبية وشباك التذاكر في العالم العربي، والإنتاج المشترك الذي كان واحداً من أهم منقذي صناعة الأفلام في العالم العربي.

كما يضم العدد أيضاً ملفاً يسلط الضوء على النسخة الخامسة من جوائز النقاد للأفلام العربية التي تستهدف تكريم أفضل الإنتاجات العربية خلال عام، وأيضاً جائزة الإنجاز النقدي الذي يكرم من خلالها مركز السينما العربية النقاد المؤثرين في السينما العربية على هامش مهرجان كان السينمائي.

مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.

وقد أطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.