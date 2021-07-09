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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد وفاتها منذ قليل

فنانات رغبن في تجسيد شخصية جيهان السادات..تعرف عليهن

نبيلة عبيد وجيهان
نبيلة عبيد وجيهان السادات

رحلت عن عالمنا منذ قليل السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد صراعها مع المرض وتدهور حالتها الصحية في المستشفى.


ويرصد صدى البلد أبرز الفنانات اللاتي تمنين تجسيد شخصيتها سواء في السينما أو الدراما.

 

نبيلة عبيد :

تمنت النجمة نبيلة عبيد تجسيد شخصية جيهان السادات ؛ ووافقت جيهان السادات أن تمثل نبيلة عبيد شخصيتها على الشاشة»؛ حيث أعلنت الصحف وقتها  عن تجسيد نبيلة عبيد شخصية زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وكانت  نبيلة عبيد إلى منزل السيدة جيهان السادات في الجيزة، وحصلت على موافقة الأخيرة لسرد قصة حياتها في عمل سينمائي، من خلال الاسترشاد بسطور كتاب «سيدة من مصر».

 

وقالت نبيلة عبيد كان مقررًا أن يُخرِج الفيلم الراحل سعيد مرزوق، الذي بحث وقتها عن فنان شاب من معهد الفنون المسرحية أو خارجه، بشرط أن تتوافر فيه ملامح شخصية الراحل محمد أنور السادات.

 

لم تبدأ التحضيرات مباشرةً للفيلم في ذلك التوقيت، لانشغال «نبيلة» بتصوير فيلم «عتبة الستات»، الذي شاركت فيه كل من فاروق الفيشاوي وصفية العمري، كما انتهت آنذاك من تسجيل أغنية بصوتها، على أن تؤديها في أحد المشاهد.

 

وأكدت «نبيلة» إنها صارحت جيهان السادات برغبتها في تقديم قصة حياتها في فيلم سينمائي، حينها استقبلت الأخيرة الخبر بابتسامة، وفق روايتها، ولم تمانع، مع إهدائها كتاب «سيدة من مصر»، على أن يكون هو نفس عنوان العمل الفني.

 

تابعت «نبيلة» حديثها، موضحةً أن الإعداد للفيلم كان على قدم وساق، لكن بعد فترة أصيب المخرج سعيد مرزوق بمرض ألزمه الفراش، ومنذ تلك اللحظة اختفى المشروع ولم يظهر إلى النور.

 

كما  كشفت  نبيلة عبيد  علاقتها الطيبة بجيهان السادات، وأردفت: «ليست هناك فنانة لا تتمنى تجسيد مشوار هذه السيدة العظيمة، وهذا الأمر لم يخرج عن كونه أمنية كبيرة أتمنى تحقيقها، بمعنى أنني ليس لدي مشروع محدد لهذا الموضوع».

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يوم حزين جدا.. ماذا قال نجوم الفن في رحيل جيهان السادات

نادية الجندي :

استضاف الإعلامي اللبناني نيشان النجمة نادية الجندي خلال برنامجه "أنا والعسل" الموسم الثاني، والذي عرض على قناة الحياة المصرية والـLBC اللبنانية.

وخلال الحلقة كشفت الفنانة نادية الجندي، عن أمنيتها تجسيد شخصية السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل في أحد الأعمال الفنية.

 

درة :

أعربت الفنانة التونسية درة عن رغبتها في تقديم شخصية جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وذلك لإعجابها بالشخصية مؤكدة أنها تحمل الكثير من الملامح والصفات التي تجعلها تجذب أي فنانة لتجسيدها سواء كان ذلك من خلال عمل تليفزيوني أو سينمائي.

حرص عدد من نجوم الفن على نعي الراحلة جيهان السادات والتي توفيت في الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرز هؤلاء النجوم من خلال التقرير التالي:

دينا سمير غانم
نشرت دنيا سمير غانم، صورة لـ جيهان السادات، من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام” وعلقت عليها قائلة: “البقاء لله السيدة العظيمة الراقية جيهان السادات ربنا يرحمها و يجعل مثواها الجنة.. خالص التعازي للأسرة الكريمة”.

 

 

خالد النبوي
نشر الفنان خالد النبوي، صورة جمعته بالراحلة جيهان السادات، وعلق عليها قائلاً: “يوم حزين جدا  .. خالص العزاء في رحيل السيدة الفاضلة و الإنسانة الكبيرة الغالية چيهان السادات، .. كان اللقاء مع حضرتك دائما ممتعا وحديثك رائع رائق مليء بالذكاء و الرقي و الحكمة، أفتقد هذا اللقاء من الآن .. أدعو الله سبحانه لك بالرحمة الواسعة و أدعو للعائلة بالصبر”.

جيهان السادات جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل النجمة نبيلة عبيد

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