نشرة أخبار العالم| آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان.. السعودية تعتمد لقاح موديرنا ضد كورونا.. انفجار ضخم يهز عاصمة إيران.. ومجلس الشيوخ في هايتي يصوت على اختيار رئيس جديد

شهدت الساحة الإقليمية والدولية على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات الهامة على جميع الأصعدة وتصدر ذلك:

باللغة العربية.. رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة لمصر والسودان بشأن سد النهضة

وجه رئيس الوزراء إثيوبيا، آبي أحمد الجمعة، رسالة طمأنة إلى الشعبين المصري والسوداني، بشأن سد النهضة، بعد جلسة مجلس الأمن بشأن السد.

حركة طالبان تسيطر على 85% من أراضي أفغانستان

يواصل مقاتلو حركة طالبان هجومهم على مناطق عدة في أفغانستان، تزامنا مع الانسحاب الأمريكي، حيث سيطرت الحركة على 85% من الأراضي الأفغانية.

السعودية تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة

تعذر رؤية هلال ذي الحجة أعلن متراؤون قبل قليل تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.

شاركت في تعزيز السلام.. رئيس إسرائيل ينعى جيهان السادات

نعى رئيس إسرائيل الجديد إسحاق هرتسوج، الجمعة، جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل أنور السادات، التي فارقت الحياة اليوم.

في ثاني اتصال.. الرئيس الأمريكي ينقل رسائل مهمة لنظيره الروسي

أجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيًا بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بحث خلاله نتائج القمة الأمريكية الروسية في جنيف. وقال البيت الأبيض في بيان، أن الزعيمين أشادا بالعمل المشترك لفريقهما بعد القمة الأمريكية الروسية التي أدت إلى تجديد عبور المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا اليوم في مجلس الأمن.

فيروس أشد فتكا من كورونا .. تقرير بريطاني صادم يحذر من خطر مخيف

في تقريرها السنوي الذي نشر الجمعة، أكدت منظمة مكافحة الفقر البريطانية "أوكسفام" أن 11 شخصا يموتون كل دقيقة في العالم جراء المجاعة ونقص التغذية مقابل 7 وفيات بسبب الإصابات بفيروس كورونا.

هايتي.. مجلس الشيوخ يختار جوزيف لامبرت رئيسا مؤقتا

أعلن مجلس الشيوخ في هايتي اليوم السبت، أنه صوت بالإجماع على اختيار رئيسه جوزيف لامبرت رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وذلك بعد أسبوع من مقتل الرئيس جوفينيل مويس.

حكومة هايتي توجه طلبا عاجلا إلى الولايات المتحدة بعد اغتيال الرئيس

طلبت حكومة هايتي من الجيش الأمريكي، الجمعة، إرسال قوات عسكرية للمساعدة في حماية البلاد وإعادة الاستقرار في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

هايتي.. تفاصيل جديدة حول العقل المدبر لعملية اغتيال الرئيس جوفينيل مويس

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن تفاصيل جديدة حول العقل المدبر لعملية اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس.

بعد أمريكا.. هايتي تطلب من الأمم المتحدة إرسال قوات عسكرية لحماية منشآتها

طلبت حكومة هايتي اليوم السبت من الأمم المتحدة إرسال قوات عسكرية لحماية منشآتها الحيوية، بعدما طلبت نفس الأمر من الولايات المتحدة في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

اليمن.. الجيش يكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في مأرب

قال جيش اليمن أمس الجمعة إن قواته أوقعت، خسائر فادحة في صفوف مليشيا الحوثي في المعارك المستمرة بين الجانبين منذ أكثر من 5 أشهر، في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.

دوي انفجار يهز العاصمة الإيرانية طهران

أفاد موقع "إيران انترناشيونال"، بسماع دوي انفجار هز غربي العاصمة الإيرانية طهران.

بيان عاجل من تليفزيون إيران بشأن انفجار طهران

أفاد التليفزيون الرسمي في إيران بأن دوي الانفجار شمالي العاصمة طهران جاء نتيجة انفجار جسم مجهول.

السعودية تعتمد لقاحا جديدا لمكافحة كورونا

أفادت وكالة الأنباء السعودية واس نقلا عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، بأنه تم الموافقة علي تسجيل لقاح فايروس كورونا "موديرنا" (Moderna COVID -19 vaccine mRNA-1273 )، ‎وذلك بعد أن تقدمت شركة "موديرنا" بطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.