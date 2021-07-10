عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم| آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان.. السعودية تعتمد لقاح موديرنا ضد كورونا.. انفجار ضخم يهز عاصمة إيران.. ومجلس الشيوخ في هايتي يصوت على اختيار رئيس جديد

صدى البلد

شهدت الساحة الإقليمية والدولية على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات الهامة على جميع الأصعدة وتصدر ذلك:

باللغة العربية.. رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة لمصر والسودان بشأن سد النهضة
وجه رئيس الوزراء إثيوبيا، آبي أحمد الجمعة، رسالة طمأنة إلى الشعبين المصري والسوداني، بشأن سد النهضة، بعد جلسة مجلس الأمن بشأن السد.

حركة طالبان تسيطر على 85% من أراضي أفغانستان
يواصل مقاتلو حركة طالبان هجومهم على مناطق عدة في أفغانستان، تزامنا مع الانسحاب الأمريكي، حيث سيطرت الحركة على 85% من الأراضي الأفغانية.

السعودية تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة
تعذر رؤية هلال ذي الحجة أعلن متراؤون قبل قليل تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.

شاركت في تعزيز السلام.. رئيس إسرائيل ينعى جيهان السادات
نعى رئيس إسرائيل الجديد إسحاق هرتسوج،  الجمعة، جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل أنور السادات، التي فارقت الحياة اليوم.

في ثاني اتصال.. الرئيس الأمريكي ينقل رسائل مهمة لنظيره الروسي
أجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيًا بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بحث خلاله نتائج القمة الأمريكية الروسية في جنيف. وقال البيت الأبيض في بيان، أن الزعيمين أشادا بالعمل المشترك لفريقهما بعد القمة الأمريكية الروسية التي أدت إلى تجديد عبور المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا اليوم في مجلس الأمن.

فيروس أشد فتكا من كورونا .. تقرير بريطاني صادم يحذر من خطر مخيف
في تقريرها السنوي الذي نشر الجمعة، أكدت منظمة مكافحة الفقر البريطانية "أوكسفام" أن 11 شخصا يموتون كل دقيقة في العالم جراء المجاعة ونقص التغذية مقابل 7 وفيات بسبب الإصابات بفيروس كورونا.

هايتي.. مجلس الشيوخ يختار جوزيف لامبرت رئيسا مؤقتا
أعلن مجلس الشيوخ في هايتي اليوم السبت، أنه صوت بالإجماع على اختيار رئيسه جوزيف لامبرت رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وذلك بعد أسبوع من مقتل الرئيس جوفينيل مويس.

حكومة هايتي توجه طلبا عاجلا إلى الولايات المتحدة بعد اغتيال الرئيس
طلبت حكومة هايتي من الجيش الأمريكي، الجمعة، إرسال قوات عسكرية للمساعدة في حماية البلاد وإعادة الاستقرار في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

هايتي.. تفاصيل جديدة حول العقل المدبر لعملية اغتيال الرئيس جوفينيل مويس
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن تفاصيل جديدة حول العقل المدبر لعملية اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس.

بعد أمريكا.. هايتي تطلب من الأمم المتحدة إرسال قوات عسكرية لحماية منشآتها
طلبت حكومة هايتي اليوم السبت من الأمم المتحدة إرسال قوات عسكرية لحماية منشآتها الحيوية، بعدما طلبت نفس الأمر من الولايات المتحدة في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

بيان عاجل من تليفزيون إيران بشأن انفجار طهران

إيران.. لقطات من موقع الانفجار الذي هز طهران.. فيديو

اليمن.. الجيش يكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في مأرب
قال جيش اليمن أمس الجمعة إن قواته أوقعت، خسائر فادحة في صفوف مليشيا الحوثي في المعارك المستمرة بين الجانبين منذ أكثر من 5 أشهر، في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.

دوي انفجار يهز العاصمة الإيرانية طهران
أفاد موقع "إيران انترناشيونال"، بسماع دوي انفجار هز غربي العاصمة الإيرانية طهران.

بيان عاجل من تليفزيون إيران بشأن انفجار طهران
أفاد التليفزيون الرسمي في إيران بأن دوي الانفجار شمالي العاصمة طهران جاء نتيجة انفجار جسم مجهول.

السعودية تعتمد لقاحا جديدا لمكافحة كورونا
أفادت وكالة الأنباء السعودية واس نقلا عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، بأنه تم الموافقة علي تسجيل لقاح فايروس كورونا "موديرنا" (Moderna COVID -19 vaccine mRNA-1273 )، ‎وذلك بعد أن تقدمت شركة "موديرنا" بطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

 

أبي أحمد مصر السودان موديرنا السعودية ايران هايتي

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من تليفزيون إيران بشأن انفجار طهران

سد النهضة والهيمنة على المنطقة .. أحلام آبي أحمد الوردية تخنق إثيوبيا

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. الجيش الأمريكي يختبر دواء يقاوم الشيخوخة

فيديوجراف.. 5 أكاذيب في كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن

دعاء العشر من ذي الحجة .. 32 كلمة أوصى بها النبي

بعد قرار الرئيس السيسي.. 10 معلومات لا تعرفها عن محور جيهان السادات .. صور

بالليمون والكولا.. تلاميذ يبتكرون طرق غريبة لتزييف نتائج اختبار كورونا.. شاهد

شاهد.. شاب سعودي يتحدى لاعب فرنسي شهير على فتح باسورد هاتفه مرتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهنئ الزمالك بـ لقب نادي القرن

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

خاص بالتفاصيل.. أوجستي يوقع علي عقود تدريب الأهلي والإعلان الرسمي خلال ساعات

التطعيم مستمر.. الصحة تنفي توقف التطعيم بلقاح استرازينيكا

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

إيداع فتاة التيك توك موكا حجازى إحدى دور الرعاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاب سعودي يتحدى لاعب فرنسي شهير على فتح باسورد هاتفه مرتين

بالتدليك.. 3 أماكن في الوجه تخلصك من صداع انتفاخات العين|صور

رجل يعثر على مغارة مرعبة أسفل منزله.. شاهد ماذا وجد بداخلها|فيديو

موجود منذ 24 عاما.. العثور على اكتشاف صادم داخل أذن فتاة|صور

فيديو

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

عنتيل جديد في المنيا.. استدرج أكثر من 20 سيدة وصورهن بغرفة نومه

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

المزيد

ساحة رأي

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ