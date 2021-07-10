بيان عاجل من تليفزيون إيران بشأن انفجار طهران

أفاد التليفزيون الرسمي في إيران في بيان عاجل له منذ قليل بأن دوي الانفجار شمالي العاصمة طهران جاء نتيجة انفجار جسم مجهول.

وقال التليفزيون الإيراني إن الجسم المجهول انفجر بإحدى الحدائق ولم يخلف إصابات.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة قال ناشطون إنها توثق موقع انفجار كبير وقع مساء الجمعة شمال العاصمة الإيرانية طهران.

ووثقت لقطات منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحدات من الشرطة والإطفاء أمام حديقة ملت شمال مدينة طهران الإيرانية.

وأكدت السلطات الإيرانية مساء الجمعة، سماع دوي انفجار كبير شمال طهران، معلنة إرسال سيارات إطفاء إلى الموقع.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران جلال ملكي: "تلقينا تقارير حول سماع دوي انفجار كبير في طهران وتم إرسال فرق إنقاذ وإطفاء إلى المكان".

وأضاف: "لم يكشف بعد أسباب الانفجار الذي وقع شمال طهران وما إذا كان قد وقع انفجار فعلا أم لا حيث أن رجال الإطفاء لم يروا أي أثر الانفجار حتى الآن".

ذكرت وكالة "فارس" الإخبارية الإيرانية أن قوات الشرطة تحقق في منطقة منتزه ملت بناءً على التقارير الواردة بوقوع انفجار، مضيفة أنه لا توجد آثار انفجار أو حرائق بالمنطقة.