عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هايتي.. مجلس الشيوخ يختار جوزيف لامبرت رئيسا مؤقتا

صدى البلد

أعلن مجلس الشيوخ في هايتي اليوم السبت، أنه صوت بالإجماع على اختيار رئيسه جوزيف لامبرت رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وذلك بعد أسبوع من مقتل الرئيس جوفينيل مويس.

 

ومنذ قليل، طلبت حكومة هايتي اليوم السبت من الأمم المتحدة إرسال قوات عسكرية لحماية منشآتها الحيوية، بعدما طلبت نفس الأمر من الولايات المتحدة في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

وقالت جالينا بورتر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين في وقت سابق الجمعة إنها لا تستطيع تأكيد تقديم هايتي لمثل هذا الطلب.

شرطة هايتي تعتقل 19 شحصا على خلفية اغتيال الرئيس جوفينيل مويس

خططوا للعملية لأكثر من شهر.. معلومات جديدة عن منفذي عملية اغتيال رئيس هايتي

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن تفاصيل جديدة حول العقل المدبر لعملية اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس.

 

العقل المدبر

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، أمس الجمعة، إن مواطنين أمريكيين احتجزتهما سلطات هايتي على خلفية اغتيال جوفينيل مويس وإن مدبر العملية مدبر العملية شخص أجنبي يدعى مايك.

 

وأضافت "نيويورك تايمز" أن القاضي الهايتي، كليمان نوييل، استجوب المواطنين الأمريكيين، جيمس سولاج وجوزيف فينسان، اللذين تم احتجازهما مع عشرات الأشخاص الآخرين للاشتباه في تورطهم باغتيال مويس.

بعد أمريكا.. هايتي تطلب من الأمم المتحدة إرسال قوات عسكرية لحماية منشآتها

هايتي.. تفاصيل جديدة حول العقل المدبر لعملية اغتيال الرئيس جوفينيل مويس

وقال الرجلان إنهما كانا مترجمين لدى مجموعة مسلحين كولومبيين ولم يدخلا إلى الغرفة التي قتل فيها الرئيس جوفينيل مويس.

وذكر الأمريكيان أن العقل المدبر لعملية اغتيال مويس هو مواطن أجنبي يدعى مايك وكان يتحدث باللغتين الإسبانية والإنجليزية.

وكشفت التحريات أن سولاج كان يقيم في فلوريدا الجنوبية وسبق أن عمل حارسا في سفارة كندا لدى هايتي، بينما لم يتم تحديد أي معلومات حول فينسان.

وأصيب مويس بجروح قاتلة في هجوم مسلح على منزله وقع مساء الأربعاء، وقال المكتب الصحفي لرئيس وزراء البلاد، كلود جوزيف، إن عملية القتل نفذت على يد مرتزقة أجانب. وتم في البلاد إعلان الأحكام العرفية لمدة 15 يوما.

وأعلنت السلطات لاحقا أن وحدة الكوماندوس المدججة بالسلاح، التي اغتالت مويس، تضم 26 من كولومبيا بالإضافة إلى أمريكيين اثنين من أصل هايتي.

 

هايتي اغتيال جوفينيل مويس جوفينيل مويس مويس رئيس الجمهورية جوفينيل مويس رئيس هايتي جوفينيل مويس

موضوعات متعلقة

بعد أمريكا.. هايتي تطلب من الأمم المتحدة إرسال قوات عسكرية لحماية منشآتها

هايتي.. تفاصيل جديدة حول العقل المدبر لعملية اغتيال الرئيس جوفينيل مويس

حكومة هايتي توجه طلبا عاجلا إلى الولايات المتحدة بعد اغتيال الرئيس

خططوا للعملية لأكثر من شهر.. معلومات جديدة عن منفذي عملية اغتيال رئيس هايتي

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب شرق إندونيسيا

منتخب كولومبيا يحصد برونزية كوبا أمريكا بثلاثية في شباك بيرو

الجزائر.. مقتل 14 شخصًا في حادث سير بمدينة قسنطينة

هايتي.. مجلس الشيوخ يختار جوزيف لامبرت رئيسا مؤقتا

خاص بالتفاصيل.. أوجستي يوقع علي عقود تدريب الأهلي والإعلان الرسمي خلال ساعات

لقطات تجسسية تكشف الكثير عن مرسيدس GLC 2022 الجديدة .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهنئ الزمالك بـ لقب نادي القرن

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

التطعيم مستمر.. الصحة تنفي توقف التطعيم بلقاح استرازينيكا

إيداع فتاة التيك توك موكا حجازى إحدى دور الرعاية

خاص بالتفاصيل.. أوجستي يوقع علي عقود تدريب الأهلي والإعلان الرسمي خلال ساعات

السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتدليك.. 3 أماكن في الوجه تخلصك من صداع انتفاخات العين|صور

رجل يعثر على مغارة مرعبة أسفل منزله.. شاهد ماذا وجد بداخلها|فيديو

موجود منذ 24 عاما.. العثور على اكتشاف صادم داخل أذن فتاة|صور

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

فيديو

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

عنتيل جديد في المنيا.. استدرج أكثر من 20 سيدة وصورهن بغرفة نومه

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

المزيد

ساحة رأي

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ