هايتي.. مجلس الشيوخ يختار جوزيف لامبرت رئيسا مؤقتا

أعلن مجلس الشيوخ في هايتي اليوم السبت، أنه صوت بالإجماع على اختيار رئيسه جوزيف لامبرت رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وذلك بعد أسبوع من مقتل الرئيس جوفينيل مويس.

ومنذ قليل، طلبت حكومة هايتي اليوم السبت من الأمم المتحدة إرسال قوات عسكرية لحماية منشآتها الحيوية، بعدما طلبت نفس الأمر من الولايات المتحدة في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

وقالت جالينا بورتر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين في وقت سابق الجمعة إنها لا تستطيع تأكيد تقديم هايتي لمثل هذا الطلب.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن تفاصيل جديدة حول العقل المدبر لعملية اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس.

العقل المدبر

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، أمس الجمعة، إن مواطنين أمريكيين احتجزتهما سلطات هايتي على خلفية اغتيال جوفينيل مويس وإن مدبر العملية مدبر العملية شخص أجنبي يدعى مايك.

وأضافت "نيويورك تايمز" أن القاضي الهايتي، كليمان نوييل، استجوب المواطنين الأمريكيين، جيمس سولاج وجوزيف فينسان، اللذين تم احتجازهما مع عشرات الأشخاص الآخرين للاشتباه في تورطهم باغتيال مويس.

وقال الرجلان إنهما كانا مترجمين لدى مجموعة مسلحين كولومبيين ولم يدخلا إلى الغرفة التي قتل فيها الرئيس جوفينيل مويس.

وذكر الأمريكيان أن العقل المدبر لعملية اغتيال مويس هو مواطن أجنبي يدعى مايك وكان يتحدث باللغتين الإسبانية والإنجليزية.

وكشفت التحريات أن سولاج كان يقيم في فلوريدا الجنوبية وسبق أن عمل حارسا في سفارة كندا لدى هايتي، بينما لم يتم تحديد أي معلومات حول فينسان.

وأصيب مويس بجروح قاتلة في هجوم مسلح على منزله وقع مساء الأربعاء، وقال المكتب الصحفي لرئيس وزراء البلاد، كلود جوزيف، إن عملية القتل نفذت على يد مرتزقة أجانب. وتم في البلاد إعلان الأحكام العرفية لمدة 15 يوما.

وأعلنت السلطات لاحقا أن وحدة الكوماندوس المدججة بالسلاح، التي اغتالت مويس، تضم 26 من كولومبيا بالإضافة إلى أمريكيين اثنين من أصل هايتي.