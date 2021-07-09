شرطة هايتي تعتقل 19 شحصا على خلفية اغتيال الرئيس جوفينيل مويس

احتجزت الشرطة الوطنية في هايتي، اليوم الجمعة، 19 شحصا يشتبه في تورطهم في اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويس، بينهم 17 كولومبيا وأمريكيان من أصل هايتي.

وقالت شرطة هايتي في بيان إن قوات الأمن الوطنية احتجزت 19 شخصا، من بينهم 17 كولومبيا وأمريكيان من أصل هايتي، يشتبه في تورطهم في اغتيال رئيس الجمهورية".

وأشار البيان إلى أن الشرطة تواصل البحث عن 6 أشخاص هاربين آخرين، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأعلنت شرطة هايتي في وقت سابق، التعرف على 28 من المتورطين في اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس، مشيرة إلى أن البحث مستمر عن 8 أشخاص هاربين.

وبحسب التقارير، فإن لـ28 شخصا الذين تم التعرف عليهم ضمن المجموعة التي وقفت وراء عملية اغتيال مويس هم 26 كولومبيا وأمريكيين.

وكان القائم بأعمال رئيس الوزراء في هايتي، كلود جوزيف، أعلن يوم الأربعاء، اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس في مقر إقامته الخاص.

وقال جوزيف، في بيان، إن "مجهولين هاجموا سكن رئيس البلاد، جوفينيل مويس، خلال الليل وقتلوه بالرصاص، كما أصيبت السيدة الأولى خلال الهجوم".