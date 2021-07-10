إيران.. لقطات من موقع الانفجار الذي هز طهران.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة قال ناشطون إنها توثق موقع انفجار كبير وقع مساء الجمعة شمال العاصمة الإيرانية طهران.

وتوثق اللقطات المنتشرة وحدات من الشرطة والإطفاء أمام حديقة ملت شمال المدينة.

وأكدت السلطات الإيرانية مساء الجمعة، سماع دوي انفجار كبير شمال طهران معلنة إرسال سيارات إطفاء إلى الموقع.

وقالت مصادر إيرانية إن الانفجار وقع قرب مقر الإذاعة والتلفزيون الحكومي.



وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران جلال ملكي: "تلقينا تقارير حول سماع دوي انفجار كبير في طهران وتم إرسال فرق إنقاذ وإطفاء إلى المكان".

وأضاف: "لم يكشف بعد أسباب الانفجار الذي وقع شمال طهران وما إذا كان قد وقع انفجار فعلا أم لا حيث أن رجال الإطفاء لم يروا أي أثر الانفجار حتى الآن".

وذكرت وكالة "فارس" الإخبارية الإيرانية أن قوات الشرطة تحقق في منطقة منتزه ملت بناءً على التقارير الواردة بوقوع انفجار، مضيفة أنه لا توجد آثار انفجار أو حرائق بالمنطقة.