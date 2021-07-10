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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أسباب سخونة السيارة وطرق معالجتها الصحيحة

مشكلة سخونة محرك
مشكلة سخونة محرك السيارة

تعتبر سخونة السيارة او بالتحديد محركها ، من اكثر المشاكل التي تواجه السائقين ، والتي تعتبر قلقة للغاية بسبب كثرة أسبابها ، وخطورتها تلف المحرك بسبب هذه السخونة الزائدة .

لذلك خلال السطور التالية سنتعرف على أسباب ارتفاع درجات الحرارة للمحرك ، وطرق التعامل معها بشكل صحيح . 

أسباب سخونة محرك السيارة 

 

1- مضخة الماء

تعتبر مضخة المياه او الترمبة من اهم الأجزاء التي عندما تتلف او تقل كفاءتها ترتفع درجة حرارة المحرك ، عند استخدام سيارتك لمسافات قصيرة .

 

2- نظام التبريد

وجود أي خلل في نظام التبريد بالكامل يتسبب في نقص المياه المتواجدة داخل أجزاء المحرك وبالتالي ارتفاع في درجه حرارة السيارة .

3- مروحة الردياتير 

عند تعطيل مروحة الردياتير او ضعفها ، تتم انخفاض نسب التبريد ، فتكون فرص سخونة المحرك اكثر بكثير ، ومن الممكن اذا لم تعالج هذه المشكلة على الفور ان تتسبب في تلف المحرك .

 

4- زيت المحرك

عند نقص زيت المحرك ، يزداد الاحتكاك داخل الموتور مما يتسبب فى ارتفاع درجة الحرارة أو تلف فلتر الزيت .

 

5- زيادة استهلاك السيارة للبنزين

عند زيادة استهلاك البنزين  ترتفع درجة الحرارة ، وهو بسبب وجود تسريب بموصلات البنزين أو عدم تغير فلاتر بنزين ،هواء أو الزيت.

6- ضغط الإطارات   

لابد التأكد من ضغط الهواء في الإطارات ، لان كل إطار له ضغط هواء محدد ، واذا نقص هذا الضغط يتسبب في ارتفاع درجة حرارته وعلي المدي البعيد يسبب انفجار الإطار أو تلفه ويعرض المحرك الى زيادة درجة حرارته .

 

7- استخدام التكيف

عند استخدام مكيف السيارة بشكل مبالغ فيه ، فذلك يؤثر على سحب السيارة وبالتالي يؤثر على قوة المحرك وارتفاع درجة حرارته .

 

8- كهرباء السيارة

اذا وجد أي خلل كهرباء السيارة من بوجيهات واسلاك البوجيهات ، فان ذلك يؤدى الى انخفاض قدرة المحرك على السحب مما يسبب ارتفاع درجة حرارة المحرك.

9 - السفر

عند السفر لمسافات طويلة في طقس شديد الحرارة ، فان درجة حرارة المحرك تزداد مع زيادة وقت السفر ، لذلك ينصح بالتوقف كل فترة حتى يهدأ المحرك .

 

طرق التعامل مع ارتفاع درجة حرارة المحرك 

عند ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل مفاجئ ، فعليك بإغلاق المكيف حتى يقل جزء من الجهود على المحرك ، اما اذا خرج من الردياتير بخار مياه بسبب غليانها ، فعليك بالتوقف فورا ، ويتم الانتظار حتى يهدأ المحرك ، ثم قوم بتشغيل السيارة مرة أخرى ويتم تزويد المياه .

أثناء سخونة السيارة قم بفتح غطاء الردياتير ، وفحص الماء بداخله فإن كانت ثابتة لا تتحرك فمعناه وجود مشكلة في طرمبة الماء ، و إذا لم يكن هناك آي مشكلة في نقص ماء الردياتير ، فعليك فحص مخرج العادم " الشكمان " ، حيث من الممكن ان يكون هناك كسر في جزء منها.

سخونة السيارة السيارة المحرك تلف المحرك السخونة الزائدة مضخة الماء نظام التبريد مروحة الردياتير

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