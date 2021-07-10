تعرف على أسباب سخونة السيارة وطرق معالجتها الصحيحة

تعتبر سخونة السيارة او بالتحديد محركها ، من اكثر المشاكل التي تواجه السائقين ، والتي تعتبر قلقة للغاية بسبب كثرة أسبابها ، وخطورتها تلف المحرك بسبب هذه السخونة الزائدة .

لذلك خلال السطور التالية سنتعرف على أسباب ارتفاع درجات الحرارة للمحرك ، وطرق التعامل معها بشكل صحيح .

أسباب سخونة محرك السيارة

1- مضخة الماء

تعتبر مضخة المياه او الترمبة من اهم الأجزاء التي عندما تتلف او تقل كفاءتها ترتفع درجة حرارة المحرك ، عند استخدام سيارتك لمسافات قصيرة .

2- نظام التبريد

وجود أي خلل في نظام التبريد بالكامل يتسبب في نقص المياه المتواجدة داخل أجزاء المحرك وبالتالي ارتفاع في درجه حرارة السيارة .

3- مروحة الردياتير

عند تعطيل مروحة الردياتير او ضعفها ، تتم انخفاض نسب التبريد ، فتكون فرص سخونة المحرك اكثر بكثير ، ومن الممكن اذا لم تعالج هذه المشكلة على الفور ان تتسبب في تلف المحرك .

4- زيت المحرك

عند نقص زيت المحرك ، يزداد الاحتكاك داخل الموتور مما يتسبب فى ارتفاع درجة الحرارة أو تلف فلتر الزيت .

5- زيادة استهلاك السيارة للبنزين

عند زيادة استهلاك البنزين ترتفع درجة الحرارة ، وهو بسبب وجود تسريب بموصلات البنزين أو عدم تغير فلاتر بنزين ،هواء أو الزيت.

6- ضغط الإطارات

لابد التأكد من ضغط الهواء في الإطارات ، لان كل إطار له ضغط هواء محدد ، واذا نقص هذا الضغط يتسبب في ارتفاع درجة حرارته وعلي المدي البعيد يسبب انفجار الإطار أو تلفه ويعرض المحرك الى زيادة درجة حرارته .

7- استخدام التكيف

عند استخدام مكيف السيارة بشكل مبالغ فيه ، فذلك يؤثر على سحب السيارة وبالتالي يؤثر على قوة المحرك وارتفاع درجة حرارته .

8- كهرباء السيارة

اذا وجد أي خلل كهرباء السيارة من بوجيهات واسلاك البوجيهات ، فان ذلك يؤدى الى انخفاض قدرة المحرك على السحب مما يسبب ارتفاع درجة حرارة المحرك.

9 - السفر

عند السفر لمسافات طويلة في طقس شديد الحرارة ، فان درجة حرارة المحرك تزداد مع زيادة وقت السفر ، لذلك ينصح بالتوقف كل فترة حتى يهدأ المحرك .

طرق التعامل مع ارتفاع درجة حرارة المحرك

عند ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل مفاجئ ، فعليك بإغلاق المكيف حتى يقل جزء من الجهود على المحرك ، اما اذا خرج من الردياتير بخار مياه بسبب غليانها ، فعليك بالتوقف فورا ، ويتم الانتظار حتى يهدأ المحرك ، ثم قوم بتشغيل السيارة مرة أخرى ويتم تزويد المياه .

أثناء سخونة السيارة قم بفتح غطاء الردياتير ، وفحص الماء بداخله فإن كانت ثابتة لا تتحرك فمعناه وجود مشكلة في طرمبة الماء ، و إذا لم يكن هناك آي مشكلة في نقص ماء الردياتير ، فعليك فحص مخرج العادم " الشكمان " ، حيث من الممكن ان يكون هناك كسر في جزء منها.