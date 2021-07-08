مزاد سيارات و موتوسيكلات جديد في مصر.. تعرف عليه

زادت في الفترة الأخيرة مزادات السيارات بجميع فئاتها داخل الأسواق المصرية ، ويتواجد فئات عديدة من المزادات المتواجدة في مصر من بينها مزادات خاصة ، و مزادات حوادث ومتهالكة ، بالإضافة الى المزادات حكومية التى تعلن عنها الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وأصبحت المزادات بجميع فئاتها ، يتابعها الفترة الأخيرة ، الآلاف من المهتمين بهذا المجال ، بسبب المميزات الكثيرة التي تتميز بها هذه السيارات من انخفاض في الأسعار ، بالإضافة الى وجود سيارات مميزة وأيضا فارهة مثل بي ام دبليو و مرسيدس وجيب.

ومؤخرا تم الإعلان عن مزاد لبيع عدد محدود من السيارات من قبل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، والذى سيقام في تاريخ في 12 يوليو الجاري ، والذى سيضم عدد من السيارات و الموتوسيكلات ، تشمل طرازات شهيرة من شركات صناعة السيارات.

وقالت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، ان المزاد العلني للسيارات سيكون لعدد من السيارات و الموتوسيكلات ، والتي تشمل سيارات وهى مرسيدس E230 سوداء موديل 2008 ، و تويوتا كورولا زرقاء موديل 2006 ، نيسان صني نبيتي موديل 2008 ، بالإضافة الى 10 موتوسيكلات دايون .

وأوضحت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، ان مزاد السيارات المحدود سيقان في جلسة الاثنين الموافق 12 يوليو 2021 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً ، ويبلغ سعر كراسة الشروط والمواصفات 300 جنيه وتأمين دخول المزاد 30 ألف جنيه.