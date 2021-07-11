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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

11 معلومة عن رابطة خريجي جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أصدرت جامعة عين شمس، بيانا رسميا كشفت خلاله عن التفاصيل الكاملة عن رابطة خريجي جامعة عين شمس.

 

حيث قالت جامعة عين شمس 11 معلومة عن رابطة خريجي جامعة عين شمس تتمثل في:

  • في يوم ٢٤ فبراير من سنة ٢٠٢٠ ، دشنت جامعة عين شمس أول وأكبر رابطة رسمية للخريجين منذ نشأتها عام ١٩٥٠.
  • تهدف الرابطة لمد جسور التواصل بين الجامعة وخريجيها و فتح قنوات الاتصال بين الخريج و المجتمع و تعزيز التبادل المعرفي و المهني بين الجامعة والخريج والمجتمع.
  • تقدم الرابطة لأعضائها العديد من المزايا والخدمات الطبية والثقافية والترفيهية والتعليمية و الأكاديمية.
  • نجحت الرابطة في توقيع وتفعيل عدد من الاتفاقيات مع كبريات المؤسسات والشركات منها جو باص، مجموعة العربي للصناعة والتجارة، دار الأوبرا المصرية، مؤسسة بيرلتز للخدمات التعليمية، عدد من المستشفيات ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل،وغيرها.
  • يحصل الطلاب حديثي التخرج على كارنيه عضوية الرابطة مجاناً.
  • تبدأ فئات الاشتراك في الرابطة من ٥٠ جنيه لمن مر على تخرجهم من عام إلى ٥ أعوام، ١٠٠ جنيه من ٥ أعوام حتى ١٠ أعوام بعد التخرج، و٢٠٠ جنيه لمن تزيد مدة تخرجهم عن ١٠ أعوام.
  • يمكن الحصول على كارنيه عضوية الرابطة لكل خريجي جامعة عين شمس ( ليسانس- بكالوريوس ) أو الحاصلين على شهادات عليا منها ( دبلوم - ماجستير - دكتوراة).أو من خلال أصدقاء رابطة خريجي جامعة عين شمس.
  • تتيح الرابطة خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق خدمة فوري، كما يمكن طلب خدمة توصيل الكارنيه.
  • تنتشر فروع رابطة الخريجين بمختلف كليات الجامعة من خلال مكاتب ملحقة بإدارة الخريجين بكل كلية.
  • للإشتراك في الرابطة والاستفادة من كافة مميزات العضوية يمكن التواصل عن طريق الاتصال على الخط الساخن : 01559007374

 

أو الدخول على الموقع الرسمي للرابطة :

http://alumni.asu.edu.eg/

  • يشرف على الرابطة الأستاذة الدكتورة ريم الكباريتي أستاذ ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس، ويمكن التواصل المباشر معها من خلال البريد الإلكتروني:

[email protected]

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