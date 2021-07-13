تشريعية النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن أزمات الطرق وحوادث السيارات.. غدا

تعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اجتماعا ظهر الغد الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النائبين: أحمد سعد نويصر، وأسماء سعد الجمال، بشأن حاجة مدينة الصف إلى إنشاء مخرج على الطريق الدائري الإقليمي مصر/ أسيوط الشرقي لخدمة أهالي مدينة الصف وتوابعها بمحافظة الجيزة.



كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عبدالله، بشأن وجود العديد من المشكلات بطريق الكريمات، مما يتسبب في وقوع الكثير من الحوادث على هذا الطريق والطلب المقدم من النائب حازم إمام، بشأن تكرار الحوادث على وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة في ظل عدم وجود مطبات صناعية، وعدم مطابقة الدورانات للخلف للمواصفات الفنية.



وتناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن سوء حالة الطريق الزراعي من قويسنا بمحافظة المنوفية وحتى محافظة البحيرة وخاصة على الطريق الإقليمي.



كما تستكمل اللجنة مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من:

• النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن تدهور حالة طريق أم زغيو بحي العجمي بمحافظة الإسكندرية، وارتباط أعمال رصف الطريق بتنفيذ مشروع للصرف الصحي بهذه المنطقة.

• النائب محمد جبريل، بشأن الحاجة إلى تعديل موقع إشارة مرور قرية أبيس العاشر بالإسكندرية لكى تكون عند مدخل القرية نظراً لأن موقعها الحالي غير ذي جدوى مما يتسبب في وقوع العديد من الحوادث.

