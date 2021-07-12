إغلاق معمل ألبان غير مرخص بمطاي فى محافظة المنيا

أغلقت الإدارة الصحية بمركز مطاي شمال المنيا بالتعاون مع أجهزة الوحدة المحلية اليوم الأثنين ، معمل ألبان لعمله دون الحصول على التراخيص اللازمة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وبمتابعة الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، تم تحريك حملة تفتيشية على الأغذية، أسفرت عن ضبط معمل ألبان بحي غرب المدينة يعمل بدون ترخيص.

حيث تم ضبط كميات من الألبان والجبن الغير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستهلاك الآدمي فتم تنفيذ قرار غلق المعمل وتحريز المضبوطات وإرسال المحضر للنيابة لتتولي التحقيقات.

وتكونت لجنة الغلق من الاداره الصحيه بمطاي وإدارة الرخص والشغالات بمجلس مدينة مطاي و ادارة الرقابة والمتابعة.

وفي سياق متصل نظمت الإدارة الصحية قافلة طبية بمقر الوحدة الصحية بقرية الهمه وضمت القافلة كافة التخصصات الطبية وتم الكشف على ما يقرب من 500 مواطن وصرف الأدوية لهم وتحويل بعض الحالات الجراحية وذلك إطار اهتمام الدولة بالصحة العامة والحياة الكريمة للمواطنين .

وذلك تحت رعاية المحافظ اللواء أسامة القاضي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وخالد عبد الرؤوف رئيس المركز والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة والدكتور محمود عمر مدير الادارة الصحية بالمركز ٠.