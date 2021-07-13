عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يدعم منتخب إنجلترا ضد العنصرية

صدى البلد

علق فريق برشلونة الإسباني على تعرض المنتخب الإنجليزي للعنصرية من الجماهير بعد خسارة نهائي يورو أمام إيطاليا. 

ونشرت الصفحة الرسمية لبرشلونه عبر انستجرام صورة للاعبي المنتخب الإنجليزي في أثناء تأمينهم ضد الهجوم عليهم، وعلقت عليها "خسارة ضربة جزاء جزء من كرة القدم، وجزء من الحياة العنصرية ليست كذلك".
 

وأدان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، صباح الإثنين، الإساءات العنصرية التي تعرض لها عدد من لاعبي منتخب إنجلترا عقب نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والتي انتهت بفوز إيطاليا بركلات الترجيح 3-2.

وقال جونسون في تغريدة على حسابه بمموقع "تويتر": "فريق إنجلترا يستحق الإشادة بهم كأبطال، وليس للإساءة العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي".
 

وأضاف جونسون: "يجب على المسؤولين عن هذا الانتهاك المروع أن يخجلوا من أنفسهم".

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، جاءت إدانة جونسون بعد أن أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانًا، يستنكر فيه الإساءات العنصرية التي تعرض لها ثلاثي منتخب إنجلترا ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوكايو ساكا، من قبل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا الشرطة بملاحقة المسئولين عن هذه الإساءات وفرض أشد العقوبات الممكنة على أي شخص يثبت تورطه.

كما انتقد النائب العمالي ديفيد لامي الإساءات العنصرية التي استهدفت اللاعبين الذين فشلوا في تسجيل ركلات الترجيح مما أدى إلى خسارة فريق إنجلترا أمام إيطاليا في المبارة التي شهدها ملعب ويمبلي.

فيما قالت شرطة العاصمة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر": "نحن على علم بعدد من التعليقات المسيئة والعنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي الموجهة للاعبي كرة القدم بعد نهائي يورو 2020".

وأكدت "هذا الانتهاك غير مقبول على الإطلاق، ولن يتم التسامح معه وسيتم التحقيق فيه".

ووفقًا لصحيفة "جارديان"، لم يعلق أي من اللاعبين حتى الآن على الأمر، لكن الحساب الرسمي لفريق إنجلترا على موقع "تويتر" أصدر بيانًا.

وقال الفريق على تويتر "نشعر بالاشمئزاز من أن بعض أعضاء فريقنا - الذين قدموا كل شيء للقميص- تعرضوا لانتهاكات تمييزية عبر الإنترنت بعد مباراة الليلة".
 

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يورو 2020 كأس الأمم الأوروبية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لاعبي منتخب إنجلترا منتخب إنجلتر بطولة كأس الأمم الأوروبية كأس الامم الاوروبي منتخب إنجلترا

ترشيحاتنا

تامر حسني يطرح أحدث أغانيه "بحبك".. فيديو

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ أزهري يرد

وزير التعليم: دفعة الثانوية العامة الحالية "تاريخية"

رفض مساعدتي| رامي صبري يتحدث عن شقيقه الراحل.. فيديو

مكالمات تهديدية وغضب.. رواية تثير غضب أهالي قرية كاملة

تامر حسني يوجه رسالة للشباب: لو مش عاجبك مكانك غيره أنت مش تمثال ولا شجرة.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد توجيهات السيسي.. برلماني يزف بشرى سارة حول انخفاض أسعار السيارات والبنزين

الاتحاد الأوروبي : سنفرض عقوبات على إثيوبيا

لأصحاب القروض.. غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه حال قيامك بهذا الفعل

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

تحركات عسكرية عاجلة لـ الجيش السوداني

انفصال أصالة عن زوجها الجديد رسميا.. خاص

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

هل صام النبي العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. أزهري يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضه لحادث أليم.. شاهد عروس تتزوج من عريسها على سرير المستشفى

بسبب الأغاني.. ميليشيا الحوثي تقتحم حفل زفاف وتطلق النار على المعازيم..فيديو

طريقة عمل أكلات عيد الأضحى ..5 وصفات مختلفة أبرزها الفتة المصرية والفشة

السماء تمطر مسامير وسلاحف.. شاهد | أحداث غريبة في أمريكا

فيديو

فيديوجراف.. حفلات زفاف النجوم في 2021

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

فيديو جراف.. اغتنموها.. فضل الليالي العشر وأحب الأعمال فيها إلى الله

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

المزيد

ساحة رأي

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ