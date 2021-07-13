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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشتاج #العاشرة_ممكن يتصدر تويتر قبل نهائي إفريقيا

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #العاشرة_ممكن دعما للنادي الأهلي في مباراة النهائي الأفريقي أمام فريق كايزر تشيفز والتي ستقام مساء السبت القادم .
 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏كما عهدناكم كانوا  رجال  واكتبوا اسمائكم في التاريخ  العب من اجل الكيان ‎#العاشره_ممكن " و "‏‎#العاشرة_ممكن 
يلا يا اهلي كل الدعم لكل الرجاله ".
 

وقال آخرون "‏ماتش كايزر ماتش مش سهل ابداعات ومحتاج مننا الدعم  ومن اللعيبه التركيز واللعب برجوله كما عاهدناهم دوما أن شاء الله يوم السبت العاشره تكون من نصيبنا " و "‏‎#العاشره_ممكن
11 راجل في الملعب العبوا برجوووووولة  90 دقيقة تفصلكم عن كتابة التاريخ ".
 

وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، رحلة خاصة لنقل بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى المغرب، استعدادا لخوض نهائي دوري ابطال افريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل 17 يوليو.

وقالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، إنه من المقرر أن تسيير الشركة، ظهر غدا الثلاثاء، رحلة خاصة برقم 3200 تقلع من مطار القاهرة الدولي متوجهة الي الي كازابلانكا لنقل بعثة النادي الاهلي لخوض مباراة نهائي دوري الأبطال الإفريقي .

ومنح بيتسو موسيماني لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي راحة من التدريبات الجماعية اليوم الإثنين بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق أمام مصر المقاصة على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية في العاشرة صباح غدًا الثلاثاء وبعدها يتجه إلى مطار القاهرة استعدادًا لرحلة المغرب.
 

الأهلى موسيمانى مطار القاهرة النادي الأهلي

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