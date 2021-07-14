عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دليلك في مصر|أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة والمطافئ والإسعاف والكهرباء والغاز والتليفونات

ارقام تهمك
ارقام تهمك

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار الخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021، لقرائنا الأعزاء، أرقام الهواتف الخاصة بخدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية.

ووضعت الشرطة المصرية، رقم طوارئ لمعظم قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين.

أرقام تهمك .. الطوارئ والمرور والنجدة

ويأتى فى مقدمة تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122

استفادة أكثر من 63 ألف مريض من خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان.. تفاصيل

تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 939 سيدة بقرى أبوقرقاص

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم  الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم  مرور أكتوبر 38355532

-رقم   الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

-رقم  الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258

125 — الإسعاف
126 ---- شرطة السياحة
128 ---- شرطة المرور
122 ---- شرطة الطوارئ
180 ---- إدارة المطافئ
121 ---- طوارئ الكهرباء
129 ---- طوارئ الغاز
150 ----- الساعة الناطقة

140 ----- دليل التليفون

مصر السياحة الجيزة حماية الكهرباء المصرية الحماية المدنية صدى البلد الكهرباء والغاز مرور القاهرة الشرطة المصرية الطرق السريعة مرور الجيزة الحالات الطارئة بلاغات المواطنين الحماية المدنية بالقاهرة شرطة السياحة الطوارئ والمرور والنجدة موقع “صدى البلد” الحماية المدنية بالجيزة خدمات الطوارئ المرور والحماية المدنية رقم الحماية المدنية بالقاهرة رقم شرطة النجدة أخبار للخدمات موقع “صدى البلد

موضوعات متعلقة

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 في محافظات مصر

على مساحة 500 فدان وباستثمارات 65 مليار جنيه| رئيس الوزراء يشهد الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع "آى سيتي القاهرة الجديدة"

بناء الدولة المصرية الحديثة|السيسي:انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية بمثابة تطوير شامل للجهاز الإداري

السيسي: نسعى لامتلاك القدرة بمفهومها الشامل.. ونعمل للحفاظ على أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط

حدث ليلا .. خطر يهدد العالم بعد كورونا.. رئيس العراق يعلق على حادث حريق مستشفى ذي قار.. دلال عبدالعزيز تشعر برحيل سمير غانم

مواعيد مباريات الأربعاء 14 - 7 - 2021 والقنوات الناقلة

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء

أهم الأخبار.. طرح رخصة لشركة أبراج المحمول.. الزمالك يرفض لقاء أسوان.. واتفاق عسكري بين إثيوبيا وروسيا

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل أسمهان.. لحظاتها الأخيرة قبل وفاتها غرقًا

أشد فتكًا من دلتا.. الصحة العالمية تحذر من متحور جديد لـ كورونا

دليلك في مصر|أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة والمطافئ والإسعاف والكهرباء والغاز والتليفونات

إصابة كارول سماحة خلال أداء التمرين.. شاهد

مصرع 1146 شخصا في البحر خلال محاولتهم الوصول لأوروبا

"المركزي": جميع البنوك تشارك في مبادرة التمويل العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

خبر سار لـ 880 ألف موظف بالدولة.. فيديو

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

الكاف يعلن الجوائز المالية لبطل أفريقيا

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

بعد توجيهات السيسي.. برلماني يزف بشرى سارة حول انخفاض أسعار السيارات والبنزين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

فيديو

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ