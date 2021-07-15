النيابة تواصل التحقيقات في اتهام عامل بالتحرش بطفلة داخل ميكروباص بأوسيم

تواصل النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة تحرش عامل بطفلة داخل ميكروباص بأوسيم، حيث طلبت حجز المتهم لحين ورود تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتفريغ الكاميرات لبيان ما إذا كان الشخص نفسه موجودا في وقت حدوث الواقعة من عدمه بعدما قال في أقواله أمام جهات التحقيقات أنه كان متواجدا في عمل محارة بمدينة الإسماعيلية وأنكر صلته بالواقعة.

وكشفت تقرير تفريغ الكاميرات عن مفاجأة بأن المتهم هو نفس الشخص المتواجد والذي رصدته كاميرات المراقبة في موقع الحادث، وكذبت الكاميرات روايته وأصدرت النيابة قرارها بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وأنكر "ص.ع"، عامل محارة، المتهم بالتحرش بطفلة تدعى "س.ع"، داخل ميكروباص بأوسيم أمام النيابة قائلا: "محصلش الكلام دا".. مشيرًا إلى أنه في وقت حدوث الواقعة كان في مكان آخر غير المكان الذي حدثت فيه الحادثة.

وقال المتهم في التحقيقات: "أنا أول مرة أشوفهم، ومعرفهمش، وكنت في الإسماعيلية وقت الواقعة المذكورة بعمل شغل لصاحب عمارة في الإسماعيلية".

وأضاف أنه خرج من منزله الساعة السادسة صباحًا، وتوجه إلى الإسماعيلية، وفي تمام الساعة الحادية عشر -وقت وقوع جريمة التحرش- كان يعمل هناك ، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، كما تستمع النيابة، لأقوال الفتاة والمتهم.

وقالت الفتاة في أقوالها أمام النيابة، إنها كانت مع والدتها في ميكروباص بكوبري الزادية الواقع بمنطقة أوسيم، في اتجاههما لمنطقة الكيت كات، وأثناء سير الميكروباص، جلس المتهم خلفها، وقام بملامسة أماكن حساسة في جسدها، على الفور صرخت الضحية وأبلغت والدتها، وحررتا محضرا بالواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن الفتاة تبلغ من العمر ١٥ عامًا، والمتهم يدعى "ص.عبد الحكيم" في عقده الثالث من العمر ، عامل محارة.

ونجحت أجهزة الأمن فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص داخل سيارة ميكروباص مصحوب بتعليق "متحرش"، وضبط مرتكب الواقعة.

وتمكنت الأجهة الأمنية بالفحص من تحديد هوية ناشر مقطع الفيديو وتبين أنها إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، باستدعائها حضرت وبصحبتها والدتها التى قررت أنه حال استقلالها سيارة أجرة ميكروباص قام بالجلوس خلفها أحد الأشخاص وتحرش بها، وقامت بتصويره بهاتفها المحمول.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد هوية المتهم، عاطل، مقيم بذات العنوان، وتم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة التحرش

يعتبر التحرش ظاهرة من ظواهر العنف ضد المرأة، والتي يعاقب مرتكبيها وفقا للقانون المصري، استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات، ويشمل التحرش لفظيا، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت.

إن عقوبات التحرش تختلف حسب نوع التحرش، والتأثير الواقع جراء فعله، ففي حالة التحرش اللفظي، يتم معاقبة المتهم المتحرش لفظيا عقوبة تتراوح من 6 أشهر إلى سنة، ويكون التحرش اللفظي عبارة عن كلمة تخدش الحياء، أو لفظ غير سوي، ويوجد التحرش باللمس الخارجي، والتحرش باللمس الداخلي، وتتراوح عقوبتهما من ثلاث إلى خمس سنوات، ويمكن أن تتجاوز السبع سنوات في بعض الأحيان حسب قسوة التحرش، وهناك بعض الحالات تصنف على أنها هتك العرض.