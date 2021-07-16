جامعة عين شمس في أسبوع: عوض تاج الدين يشهد اليوم العلمي لقسم الصدر بطب عين شمس .. المتيني يوافق على قوافل طبية جديدة لمحافظة قنا

جامعة عين شمس في أسبوع:

الدكتور عوض تاج الدين يشهد اليوم العلمي لقسم الصدر بطب عين شمس

مؤتمر أورام الجهاز الهضمي .. خالد عبد الغفار :

وزارة التعليم العالى تدعم أبحاث الأورام

رئيس جامعة عين شمس يوافق علي قوافل طبية جديدة لمحافظة قنا



شهد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية اليوم العلمى لقسم الصدر بكلية الطب جامعة عين شمس للإعلان عن بدء العمل بالتحديثات الأخيرة لبروتوكول مستشفيات جامعة عين شمس لعلاج فيروس كورونا المستجد، تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس ، أ.د. أشرف عمر عميد كليه الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات و أ.د. علي الأنور الرئيس التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.

اعرب الدكتور محمد عوض تاج الدين عن سعادته للمشاركة في الفعالية التى يشهدها كوكبة من الأساتذة المتخصصين في أمراض الصدر والباطنة ووصفهم بأنهم فدائيون لا ينتظرون أي مقابل لخدمة المجتمع ، كما أشاد بمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص منذ البداية على أخذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة أزمة كورونا ووفر لها كل الدعم المالي لمواجهته.

وجه الدكتور محمود المتيني الشكر والتقدير للقائمين على قسم الأمراض الصدرية بطب عين شمس وأشاد بدور القسم ووصفه بالدور البطولي والذى استمر على مدار أكثر من عام لمواجهة جائحة كرونا ولا يزال مستمرا ومؤثرا حتى الآن، حيث كان للقسم دور مهم في العلاج ونشر طرق الوقاية والتوعية داخل مستشفيات جامعة عين شمس ومستشفى العزل بالعبور والمستشفى الميداني كما كان له دور كبير في استقبال الحالات المصابة من خلال الخط الساخن والواتس اب وعلى جميع المستويات.

كما اشاد بدور النواب والامناء المساعدين.



وفي نهاية كلمته المسجلة تمنى أ.د. محمود المتيني الخروج بتوصيات جيدة لمواجهة كوفيد-19.



توجه الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بالشكر والتقدير بالنيابة عن إدارة الكلية للمجهود الكبير الذي قام به قسم الصدر من أصغر نائب لأكبر أستاذ وأكد أن ذلك يدل علي عراقة كلية طب جامعة عين شمس وأنها قادرة على تحقيق أكبر درجات النجاح.



وأكد على أن الكلية والجامعة حريصة على دعم كل أقسام الكلية لتحقيق المزيد من النجاحات طبيا وبحثيا.

من جانبه أوضح الدكتور علي الانور أن اليوم سيعمل على بحث احدث ما توصل اليه العلم في علاج كوفيد-19 وكيفيه التحديث والاضافة لذلك ، مقدما الشكر للأساتذة بقسم الصدر لمشاركتهم الفعالة في مواجهة كوفيد-19 ، كذلك وجه الشكر للقائمين على مستشفيات العزل والرعايات المركزة بالأقسام.

وخلال مشاركته في فعاليات اليوم توجه أ.د. طارق أحمد يوسف مدير مستشفيات الجامعة بالتحية والشكر للمنظومة الناجحة لطب عبن شمس.

أوضح أ.د. ياسر مصطفى رئيس قسم الصدر بمستشفيات جامعة عين شمس ، أن فعاليات اليوم الذي عقد بمركز التدريب والتطوير بالجامعة ، شملت تقديم بعض الحالات الاكلينيكية التفاعلية.

كما تضمن اليوم التطرق لآخر المستجدات العلمية فيما يتعلق بالالتهابات الفطرية المصاحبة لفيروس كورونا وعرض الأدلة العلمية الداعمة لإستخدام الأدوية المختلفة في العلاج.

كما افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وأ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، المؤتمر الدولى العاشر لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية والذى تنظمه جامعة عين شمس بالتعاون مع الجمعية الدولية للأورام علي مدار يومى 15، 16 يوليو ، برئاسة أ.د. هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام ورئيس مركز الأبحاث بكلية طب عين شمس ورئيس الجمعية الدولية للأورام ، وذلك بحضور أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أ.د. وائل ماجد رئيس قسم المسالك البولية بمستشفيات جامعه عين شمس وأ.د. احمد سعفان رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى عين شمس التخصصي ونائبه أ.د. ايناس عبد الحميد أستاذ الأورام وعضو مجلس النواب و لفيف من أساتذة الجامعات المصرية وبمشاركة المتخصصين من معظم دول العالم.

أكد أ.د. خالد عبد الغفار أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تدعم مجال أبحاث الأورام لخدمة المريض المصرى سواء فى مجال الجراحة والعلاج والكشف المبكر.

واوضح أ.د. محمود المتنيى رئيس جامعة عين شمس أن العلاجات أصبحت متغيرة وأكثر تطورًا ، فشهدنا دخول أنواع علاجات جديدة كالعلاج المناعى ، والعلاج باستخدام البصمة الجينية لكل مريض مما سيجعل طريقة العلاج فى المستقبل القريب ذاتية تخصص للشخص بعينه وهو ما يطلق عليه ( الطب الشخصى ) .

وشدد أ.د. محمود المتنيى على أهمية التشخيص المبكر لافتا الى أن التأمين الصحى الشامل الذى توفره الدولة المصرية سيوفر تغطية صحية أفضل للمواطن المصرى.

المؤتمر يقام تحت رعاية أ.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، أ.د. هالة زايد وزير الصحة والسكان، أ.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، أ.د. اشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية العام يناقش أكثر من ٢٠٠ ورقة علمية في ١٠ محاور مختلفة من بينها علاج وجراحة الأورام وجراحات أورام المسالك البولية والأشعة، والعلاج الاشعاعى، والبحث العلمى، والذكاء الاصطناعى والمعلوماتية الحيوية والتحاليل والفحوصات الجينية.



كما سيكشف المؤتمر هذا العام عن ٥ أدوية جديدة لعلاج الأورام الكبد والبروستاتا والمثانة والثدى باستخدام العلاج التفصيلى والمناعى.

وقال الدكتور أسامة حته أستاذ الاشعة التداخلية كلية طب عين شمس انه سيتم مناقشة الأشعة التداخلية ودورها المحورى والأساسى في علاج أورام الكبد والجهاز الهضمى والمسالك البولية باستعمال كثير من التقنيات مثل الكى بالتردد الحرارى والكى بالميكروويف.

وأضاف الدكتور وحيد يسرى أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام بأن المؤتمر سوف يناقش أيضا أورام البنكرياس، والغشاء البروتوني، والقولون، والمستقيم، والجديد في علاجها.

كما يشمل الجزء الثانى من المؤتمر محاضرات ودورة تدريبية عن اورام الغشاء البروتوني الناتج عن المعدة ومجموعة من الأورام نادرة الحدوث، كما سيتم عرض الخبرة المصرية في هذا المجال لمدة ١٢ عام حول سرطان المبيض والقولون والرحم والانسجة الرخوة وبعض أنواع السرطان النادرة الأخرى والتي تم علاجها على مر السنوات

اما الجزء الثالث من المؤتمر سوف يركز على تخصص علاج اورام القولون والمستقيم، وجراحات المناظير وجراحات الانسان الألى واستخدامها في علاج تلك الأورام بطرق حديثة من خلال الفتحات الطبيعية للاستئصال الموضعى لسرطان القولون.

المؤتمر الدولى العاشر لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية سيعد من أكبر مؤتمرات الأورام حضورا هذا العام ، حيث سيشهد مشاركات من خلال تقنية الفيديو كونفرانس من أكثر من ٦٠ دولة على مستوى العالم ، حيث يشارك في المؤتمر ١٠ جمعيات دولية ، بالإضافة إلى ١٠٠ عالم أجنبي واقليمى ، على رأسهم أكبر جراحى البنكرياس في العالم فاركوس بوشلر أستاذ جراحة أورام البنكرياس بجامعة بدلبرج بألمانيا، والبروفيسور هاينز أستاذ أساتذة العلاج الاشعاعى في العالم، وتيرى دوبير أستاذ الاشعة التداخلية بجامعة يوستاف روسيه بفرنسا.