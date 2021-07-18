أخبار الرياضة| الزمالك يسحب تهنئته لـ الأهلي والقلعة الحمراء تعتذر.. رسالة الخطيب.. مجزرة في ليفربول

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية والتي جاءت كالتالي:

بسبب سخرية صفحات السوشيال .. الزمالك يسحب تهنئته لـ الأهلي في بيان رسمي

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب سحبها للتهنئة المقدمة للنادي الأهلي.

واقعة فردية.. الأهلي يعتذر لـ الزمالك في بيان رسمي

تقدمت إدارة مواقع التواصل الإجتماعي بقناة النادي الأهلي باعتذار إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الذي تقدم بكل حب واحترام التهنئة لـ المارد الأحمر، بفوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا.

نسعى لتحقيق المزيد.. الخطيب يهنئ جهاز ولاعبي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي رئيس بعثة فريق الكرة في المغرب، على تهنئة الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عقب انتهاء المباراة، بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي، بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف نظيفة.

احتفالات هيستيرية من لاعبي الأهلي داخل غرفة الملابس بعد الفوز بالعاشرة ..صور

احتفلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بشكل هستيري بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا والفوز علي كايزر تشيفز بثلاثية في المباراة التي أقيمت بالمغرب.

وعدت فأوفيت .. موسيماني بعد النجمة العاشرة: لم أصل إلى ما أتمناه مع الأهلي

كايزر تشيفز لـ صدى البلد: الحكم تسبب في خسارتنا أمام الأهلي



رجاء تغيير الشعار.. كاف يوجه رسالة لـ الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال

طالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الأهلي، بإضافة النجمة العاشرة أسفل شعار النادي، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، أمس السبت، على حساب كايزر تشيفز.

نتقابل الموسم القادم .. تعليق مثير من خالد الغندور بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال

علق الإعلامي خالد الغندور، على تتويج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة النهائية التي جمعتهما، على ملعب محمد الخامس، في المغرب.

خاص.. الرجاء المغربي: لدينا حظوظا وفيرة للفوز بـ السوبر الإفريقي على حساب الأهلي

ضرب الأهلي موعدا مع الرجاء المغربي، في كأس السوبر الأفريقي، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة النهائية، التي أقيمت على مركب محمد السادس، في المغرب.

مجزرة في ليفربول .. 11 لاعبًا يستعدون للرحيل بأمر كلوب

أكدت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول الإنجليزي سيصفي قائمته من عدد كبير من اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.