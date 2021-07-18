عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص.. الرجاء المغربي: لدينا حظوظا وفيرة للفوز بـ السوبر الإفريقي على حساب الأهلي

الرجاء المغربي
الرجاء المغربي

ضرب الأهلي موعدا مع الرجاء المغربي، في كأس السوبر الأفريقي، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة النهائية، التي أقيمت على مركب محمد السادس، في المغرب.

 

وعلق سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، على مواجهة الأهلي، في بطولة السوبر الأفريقي.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، لـ “ صدى البلد”: أهنئ النادي الأهلي بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، وحظ أوفر لـ كايزر تشيفز في المرات القادمة".

 

وتابع وهبي:" أظن أن الأهلي استحق التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، سواء بأداء الفريق أمام كايزر تشيفز، أو بمشواره خلال البطولة".

 

وعن مواجهة الأهلي في كأس السوبر الأفريقية: "دائما تكون مواجهات الرجاء أمام الفرق المصرية قوية، لعبنا في السنوات الأخيرة ضد الأهلي والزمالك وبيراميدز، وأعتقد أن لدينا حظوظا وفيرة لتحقيق اللقب، خاصة وأن البطولة ستقام في بلد محايد قطر”.

 

وتابع: "لدينا وقت للتجهيز لكأس السوبر الأفريقي، وهدفنا أن نكون في قمة مستوانا أمام الأهلي، وجلب لقب كأس السوبر الأفريقي".

 

وأضاف: "تنظرنا محطة مهمة الشهر المقبل في نهائي البطولة العربية أمام اتحاد جدة السعودي، وهدفنا التتويج باللقب، خاصة وأن القيمة المالية للبطولة مهمة جدا، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأندية، بسبب فيروس كورونا".

 

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي في كأس السوبر الأفريقي، أحد أيام  أحد أيام 24، 25، 26، ديسمبر القادم.

 

ويخوض الرجاء المغربي لقب بطولة السوبر الأفريقي ضد الأهلي، باعتباره بطل الكونفدرالية 2020-2021.

 

وتُوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية تواليًا والعاشرة في تاريخه، بفوزه على نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثية سجلها  كلا من محمد شريف، ومحمد مجدي قفشة، وعمرو السولية.

 

الأندية الأوروبية والعربية  تهنئ الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا

 

وفور انتهاء المباراة، بادرت الأندية الأوروبية والعربية على تهنئة الأهلي بفوزه بدوري أبطال أفريقيا، حيث نشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع “ تويتر” تغريدة، جاء فيها: "تهانينا للنادي الأهلي المصري على تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه."

 

أما نادي روما الإيطالي، فكتب عبر حسابه على “ تويتر” :"تهانينا من العاصمة الإيطالية #روما لنادي الأهلي بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي!"

 

نشر نادي تشيلسي  صورة تجمع قائده أزبيلكويتا بلقب دوري أبطال أوروبا، والشناوي بلقب دوري أبطال أوروبا، على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، معلقًا:" إفريقيا تتزين باللون الأحمر مثلما تزينت أوروبا بالأزرق! تهانينا للنادي الأهلي المصري، نراكم في كأس العالم للأندية."

 

وحرصت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء المغربي على تهنئة النادي الأهلي وجماهيره على التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه عقب هزيمة كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم بملعب محمد الخامس.

 

ونشرت الصفحة الرسمية صورة لشعار النادي الأهلي وشعارها عبر تويتر معلقة:" يهنئ نادي الرجاء الرياضي النادي الأهلي المصري الشقيق وجماهيره العريضة على إثر التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا .

 

أما نادي الهلال السعودي،فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك للأهلي وجماهيره تحقيق ذهب إفريقيا».

 

نادي الرجاء الرجاء المغربي الأهلى السوبر الإفريقي بطولة السوبر الافريقي الأهلي ضد الرجاء

ترشيحاتنا

الأهلي يستعرض عضلاته.. الحسرة تسيطر على صحف جنوب أفريقيا بعد سقوط كايزر تشيفز

ماذا يفعل الحجاج في يوم التروية ؟ 6 أعمال يؤديها ضيوف الرحمن

متوجة بالأميرة العاشرة .. بعثة الأهلي تغادر المغرب متجهة إلى القاهرة

بسبب سخرية صفحات السوشيال .. الزمالك يسحب تهنئته لـ الأهلي في بيان رسمي

إسراء عبد الفتاح تنهي إجراءات خروجها بعد إخلاء سبيلها

فأر عملاق على رف سوبرماركت يثير ضجة على مواقع التواصل.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في غرفة العمليات.. أحمد العوضي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

مجزرة في ليفربول .. 11 لاعبًا يستعدون للرحيل بأمر كلوب

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

بسبب سخرية صفحات السوشيال .. الزمالك يسحب تهنئته لـ الأهلي في بيان رسمي

اشتباك بالأيدي بين لاعبي بيراميدز والمقاولون العرب

تجري عملية صعبة.. أحمد حلمي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

نتقابل الموسم القادم .. تعليق مثير من خالد الغندور بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فأر عملاق على رف سوبرماركت يثير ضجة على مواقع التواصل.. فيديو

رجل يخنق طائر نورس بوحشية لاسترجاع طعامه.. فيديو

فواكه تساعد على الهضم بعد تناول اللحوم

فيضانات أوروبا..كارثة تاريخية تضرب القارة.. ورعب من انهيار السدود..صور لم ترها من قبل

فيديو

آخرهم نورو فيروس .. الأوبئة الأكثر فتكا في العالم بعد "كورونا"

ألفاظ خارجة.. تفاصيل خناقة حمو بيكا في الساحل الشمالي "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الفيضانات.. خطر جديد يهدد أوروبا والضحايا بالمئات

حلا شيحة بين الفن والحجاب .. اعتزال ثم عودة وأخيرًا تحريم

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ