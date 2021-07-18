خاص.. الرجاء المغربي: لدينا حظوظا وفيرة للفوز بـ السوبر الإفريقي على حساب الأهلي

ضرب الأهلي موعدا مع الرجاء المغربي، في كأس السوبر الأفريقي، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة النهائية، التي أقيمت على مركب محمد السادس، في المغرب.

وعلق سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، على مواجهة الأهلي، في بطولة السوبر الأفريقي.

وقال المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، لـ “ صدى البلد”: أهنئ النادي الأهلي بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، وحظ أوفر لـ كايزر تشيفز في المرات القادمة".

وتابع وهبي:" أظن أن الأهلي استحق التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، سواء بأداء الفريق أمام كايزر تشيفز، أو بمشواره خلال البطولة".

وعن مواجهة الأهلي في كأس السوبر الأفريقية: "دائما تكون مواجهات الرجاء أمام الفرق المصرية قوية، لعبنا في السنوات الأخيرة ضد الأهلي والزمالك وبيراميدز، وأعتقد أن لدينا حظوظا وفيرة لتحقيق اللقب، خاصة وأن البطولة ستقام في بلد محايد قطر”.

وتابع: "لدينا وقت للتجهيز لكأس السوبر الأفريقي، وهدفنا أن نكون في قمة مستوانا أمام الأهلي، وجلب لقب كأس السوبر الأفريقي".

وأضاف: "تنظرنا محطة مهمة الشهر المقبل في نهائي البطولة العربية أمام اتحاد جدة السعودي، وهدفنا التتويج باللقب، خاصة وأن القيمة المالية للبطولة مهمة جدا، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأندية، بسبب فيروس كورونا".

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي في كأس السوبر الأفريقي، أحد أيام أحد أيام 24، 25، 26، ديسمبر القادم.

ويخوض الرجاء المغربي لقب بطولة السوبر الأفريقي ضد الأهلي، باعتباره بطل الكونفدرالية 2020-2021.

وتُوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية تواليًا والعاشرة في تاريخه، بفوزه على نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثية سجلها كلا من محمد شريف، ومحمد مجدي قفشة، وعمرو السولية.

الأندية الأوروبية والعربية تهنئ الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا

وفور انتهاء المباراة، بادرت الأندية الأوروبية والعربية على تهنئة الأهلي بفوزه بدوري أبطال أفريقيا، حيث نشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع “ تويتر” تغريدة، جاء فيها: "تهانينا للنادي الأهلي المصري على تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه."

أما نادي روما الإيطالي، فكتب عبر حسابه على “ تويتر” :"تهانينا من العاصمة الإيطالية #روما لنادي الأهلي بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي!"

نشر نادي تشيلسي صورة تجمع قائده أزبيلكويتا بلقب دوري أبطال أوروبا، والشناوي بلقب دوري أبطال أوروبا، على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، معلقًا:" إفريقيا تتزين باللون الأحمر مثلما تزينت أوروبا بالأزرق! تهانينا للنادي الأهلي المصري، نراكم في كأس العالم للأندية."

وحرصت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء المغربي على تهنئة النادي الأهلي وجماهيره على التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه عقب هزيمة كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم بملعب محمد الخامس.

ونشرت الصفحة الرسمية صورة لشعار النادي الأهلي وشعارها عبر تويتر معلقة:" يهنئ نادي الرجاء الرياضي النادي الأهلي المصري الشقيق وجماهيره العريضة على إثر التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا .

أما نادي الهلال السعودي،فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك للأهلي وجماهيره تحقيق ذهب إفريقيا».