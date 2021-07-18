بسبب سخرية صفحات السوشيال .. الزمالك يسحب تهنئته لـ الأهلي في بيان رسمي

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب سحبها للتهنئة المقدمة للنادي الأهلي.



واعتبرت اللجنة أن التهنئة كأن لم تكن، وذلك اعتراضا على عدم مهنية صفحات الأهلي الرسمية في تناول خبر التهنئة

وبدلا من الهدف الأسمى، وهو نشر الروح الرياضية ونبذ التعصب قوبلت بكل أسف من الطرف الآخر بالسخرية والتهكم وعلى الصفحات الرسمية.



كما رفضت اللجنة المكلفة بإدارة النادي تطاول بعض الجماهير على نادي الزمالك وقائد الفريق الأول لكرة القدم

مما يزيد من حالة الاحتقان عند جماهير الزمالك العظيمة في كل مكان وعليه فقد تقرر سحب التهنئة.

وتُوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية تواليًا والعاشرة في تاريخه، بفوزه على نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثية سجلها كلا من محمد شريف، ومحمد مجدي قفشة، وعمرو السولية.

وفور انتهاء المباراة، بادرت الأندية الأوروبية والعربية على تهنئة الأهلي بفوزه بدوري أبطال أفريقيا، حيث نشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع “ تويتر” تغريدة، جاء فيها: "تهانينا للنادي الأهلي المصري على تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه."

أما نادي روما الإيطالي، فكتب عبر حسابه على “ تويتر” :"تهانينا من العاصمة الإيطالية #روما لنادي الأهلي بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي!"

نشر نادي تشيلسي صورة تجمع قائده أزبيلكويتا بلقب دوري أبطال أوروبا، والشناوي بلقب دوري أبطال أوروبا، على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، معلقًا:" إفريقيا تتزين باللون الأحمر مثلما تزينت أوروبا بالأزرق! تهانينا للنادي الأهلي المصري، نراكم في كأس العالم للأندية."

وحرصت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء المغربي على تهنئة النادي الأهلي وجماهيره على التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه عقب هزيمة كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم بملعب محمد الخامس.

ونشرت الصفحة الرسمية صورة لشعار النادي الأهلي وشعارها عبر تويتر معلقة:" يهنئ نادي الرجاء الرياضي النادي الأهلي المصري الشقيق وجماهيره العريضة على إثر التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا .

أما نادي الهلال السعودي،فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك للأهلي وجماهيره تحقيق ذهب إفريقيا».







