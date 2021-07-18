دينا أبو السعود: الجلوس تحت أشعة الشمس يفرز مادة الميلانين

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إنه يجب الاهتمام بالبشرة خلال فترة الصيف بالتوزان مع التعرض للأشعة الفوق البنفسجية والذى يتطلب بدوره وضع كريمات واقية من الشمس.



وأضافت دينا أبو السعود، خلال استضافتها ببرنامج سفرة وطبلية على فضائية صدى البلد، أن أكسدة البشرة خطير للغاية وتتطلب استخدام كريمات للبشرة مضادة للأكسدة.



وأشارت إلى أن الجلوس تحت أشعة الشمس كثيرأ يؤدي لافراز مادة الميلانين بصورة كبيرة فى البشرة بالاضافة لزيادة النمش، لافتة إلى أن كريم بينكى يقوم بدوره بتفتيح وترطيب البشرة، وواقى للتصبغات.

وأكدت دينا أبو السعود، في تصريحات سابقة أن الأشخاص الذين يعانون من آثار حب الشباب يمكنهم معالجتها بشكل نهائي من خلال استخدام كريم بينكي.

وأضافت أن المرأة يجب أن تحافظ على إطلالتها وجاذبيتها من خلال استخدام كريمات ترطيب البشرة، وكريمات مضادة للأكسدة وضد التجاعيد، إلى جانب استخدام كريمات بها فيتامينات وضد التصبغات.

ونوهت بأن الذين يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن، أو من يريدون إجراء عملية تكميم الأمعاء فعليهم استخدام كريم بينكي قبل اتباع النظام الغذائي، أو إجراء عملية التكميم؛ لأن فى ذلك الوقت يظهر الإرهاق الشديد على البشرة.

وأكدت دينا أبو السعود، أنه خلال فصل الصيف تزداد تصبغات البشرة وبالتالى يمكن معالجتها عن طريق استخدام كريك بينكى إلى جانب استخدامه للقضاء على الهالات السوداء تحت العينين.

وتابعت أن كريم بينكي يساعد السيدات على الظهور بشكل أصغر سناً.

ولفتت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن كريم بينكي يساعد على الحفاظ على تجديد خلايا البشرة، والوقاية من خلايا الجلد الميتة، بدون الحاجة للجلوس فترات طويلة، خوفا من التعرض من أشعة الشمس .



