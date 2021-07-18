عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف حملات النظافة والتطهير اليومية في بيلا بـ كفر الشيخ.. صور

رش وتطهير شوارع بيلا
رش وتطهير شوارع بيلا

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات وعمليات التعقيم والتطهير بالشوارع والميادين والمنشآت العامة بنطاق مركز بيلا، تطبيقاً للإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

يأتي هذا استمرارًا لحملات النظافة ورفع الإشغالات المخالفة وتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية بمركز ومدينة بيلا، ووفقا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.


قامت الوحدة المحلية بمدينة بيلا، بإشراف محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات، بتكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات والمخلفات بنطاق الشوارع الرئيسية بالمدينة، ورش الطرق الرئيسية بالمياه، لخلق جو صحي ونظيف وحرصاً على صحة المواطنين وحفاظاً على البيئة من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.


وواصلت وحدة الملاريا بالإدارة الصحية ببيلا، بأعمال تطهير وتعقيم سوق الماشية بمدينة بيلا، في إطار الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين المترددين علي السوق وحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مجازر كفر الشيخ ونقاط الذبح تستقبل 800 رأس ماشية.. صور

حملات نظافة مكثفة قبل عيد الأضحى في كفر الشيخ.. صور


وفي نفس السياق، قامت الوحدات المحلية بمركز بيلا، بأعمال حملات النظافة اليومية ورفع الأتربة والقمامة بشوارع القري وتوابعها ومحيط لجان الثانوية العامة بالقري، وتفريغ الصناديق ونقلها إلى المقالب العمومية بالقري، بجانب تمهيد وتسوية طريق قرية روس الفرخ لليوم الثاني علي التوالي، ومتابعة إصلاح كسر ماسورة خط المياة بعزبة الربعماية التابعة لقرية روس الفرخ.


وأشرف رئيس الوحدة المحلية بقرية كفر العجمي، علي تركيب فرد خامس ورفع مفاتيح الكهرباء من أعمدة الإنارة وصيانة كشافات الإنارة العامة بعزبة الجرن التابعة للقرية، بالإضافة إلي حملة النظافة اليومية للوحدة المحلية بنطاق القرية وتوابعها، والتي استهدفت رفع كافة مخلفات القمامة ونقلها بمعدات الوحدة إلي المقلب العمومي بالقرية.

FB_IMG_1626632025956
FB_IMG_1626632025956
FB_IMG_1626632038766
FB_IMG_1626632038766
FB_IMG_1626632022246
FB_IMG_1626632022246
FB_IMG_1626632018639
FB_IMG_1626632018639
كفر الشيخ كورونا حملة البيئة رفع الإشغالات حملات نظافة صحة المواطن

موضوعات متعلقة

مجازر كفر الشيخ ونقاط الذبح تستقبل 800 رأس ماشية.. صور

حكاية «عروس الجنة».. ماتت صائمة قبل العيد في كفر الشيخ

حملات نظافة مكثفة قبل عيد الأضحى في كفر الشيخ.. صور

شاهد .. فرحة جماهير كفر الشيخ بتتويج الأهلي بالبطولة الأفريقية

مديرية الرياضة بكفر الشيخ تستعد للمشاركة في ملتقى روسيا الشبابي

الاتحاد المصري لطلاب صيدلة كفر الشيخ يطلق حملة «بنت مصر».. صور

تغيب 153 طالبا عن أداء امتحان الكيمياء في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك

ترشيحاتنا

بصوت رائع.. "صلاة الله مولانا" للمنشد إبراهيم عبدالرحيم .. فيديو

لطلاب الثانوية العامة.. أستاذ علم اجتماع يقدم طريقة مثلى لقضاء أيام العيد

في عيد الأضحي .. السياحة الداخلية "دواء" تعافي القطاع من كورونا

قرار عاجل من التعليم بشأن المدارس الفنية

تقديم المساعدات الإنسانية في أفغانستان.. بيان مشترك لمحادثات السلام بين الحكومة وطالبان

لبحث تعزيز التعاون.. سفير مصر في بودابست يلتقي كبار المسئولين المجريين | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

مستقرة بهذا الشرط.. تعرف على آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

غيبوبة تامة.. الفنان تامر مجدي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بطريقته الخاصة... شاهد

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

خناقة على ميت.. غُسل متوفاة يتسبب في قتيلين و5 مصابين بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

وزير الطيران يتفقد حركة التشغيل بمطار القاهرة ومركز العمليات IOCC .. صور

فيديو

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. القصة الكاملة لأزمة صورة مي حلمي وتامر شلتوت داخل الطائرة

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ