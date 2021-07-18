تكثيف حملات النظافة والتطهير اليومية في بيلا بـ كفر الشيخ.. صور

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات وعمليات التعقيم والتطهير بالشوارع والميادين والمنشآت العامة بنطاق مركز بيلا، تطبيقاً للإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا استمرارًا لحملات النظافة ورفع الإشغالات المخالفة وتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية بمركز ومدينة بيلا، ووفقا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



قامت الوحدة المحلية بمدينة بيلا، بإشراف محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات، بتكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات والمخلفات بنطاق الشوارع الرئيسية بالمدينة، ورش الطرق الرئيسية بالمياه، لخلق جو صحي ونظيف وحرصاً على صحة المواطنين وحفاظاً على البيئة من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.



وواصلت وحدة الملاريا بالإدارة الصحية ببيلا، بأعمال تطهير وتعقيم سوق الماشية بمدينة بيلا، في إطار الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين المترددين علي السوق وحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وفي نفس السياق، قامت الوحدات المحلية بمركز بيلا، بأعمال حملات النظافة اليومية ورفع الأتربة والقمامة بشوارع القري وتوابعها ومحيط لجان الثانوية العامة بالقري، وتفريغ الصناديق ونقلها إلى المقالب العمومية بالقري، بجانب تمهيد وتسوية طريق قرية روس الفرخ لليوم الثاني علي التوالي، ومتابعة إصلاح كسر ماسورة خط المياة بعزبة الربعماية التابعة لقرية روس الفرخ.



وأشرف رئيس الوحدة المحلية بقرية كفر العجمي، علي تركيب فرد خامس ورفع مفاتيح الكهرباء من أعمدة الإنارة وصيانة كشافات الإنارة العامة بعزبة الجرن التابعة للقرية، بالإضافة إلي حملة النظافة اليومية للوحدة المحلية بنطاق القرية وتوابعها، والتي استهدفت رفع كافة مخلفات القمامة ونقلها بمعدات الوحدة إلي المقلب العمومي بالقرية.

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