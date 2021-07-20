كل ما تريد معرفته عن طقس أيام العيد

أمطار ورطوبة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس أيام العيد ، من اليوم الثلاثاء، وحتى الأحد المقبل، وهي فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس أيام العيد ، سيكون حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وخلال طقس أيام العيد، يكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

أمطار متوقعة بهذه المناطق

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد لـ طقس أيام العيد ، قالت إنه من اليوم، الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وغدٍ الأربعاء 21 يوليو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، سيكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد ( حلايب وشلاتين وأبو سمبل) على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

ويشهد طقس أيام العيد نشاطا للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة والرطوبة

وتكون نسب الرطوبة المتوقعة خلال طقس أيام العيد كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح من 73 لـ 82 للعظمى والصغرى 30 لـ 35

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 83 لـ 92 للعظمى والصغرى من 40 لـ 45

جنوب سيناء تتراوح ما بين 45 لـ 60 للعظمى والصغرى من 30 لـ 35

شمال الصعيد تتراوح ما بين 40 لـ 55 للعظمى والصغرى من 25 لـ 20

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 20 لـ 25 للعظمى والصغرى من 10 لـ 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 37 لـ 35 درجة

السواحل الشمالية ما بين 30 لـ 32 درجة.

جنوب سيناء تتراوح ما بين 42 لـ 37 درجة.

شمال الصعيد تتراوح ما بين 36 لـ 41 درجة.

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 44 لـ 41 درجة.