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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل مهضم للتخلص من عسر الهضم والانتفاخ في العيد

أفضل مهضم
أفضل مهضم

أفضل مهضم للتخلص من الانتفاخات والشعور بعسر الهضم بعد تناول وجبات العيد الدسمة هو الاعتماد على تناول مشروبات الحارقة للدهون والتى يمكن صنعها فى مطبخك بكل سهولة ولكن فى المقابل لها مفعول السحر لنحت قوامك والمساعد على هضم أفضل بعد تناول أطباق اللحوم 

1-أفضل مهضم 


أفضل مهضم فى العيد هو الاعتماد على التوقف عن تناول المشروبات الغازية ومرتفعة السعرات والاعتماد فى المقابل على تناول مشروبات التى تحتوى على قدر كبير من الألياف إليك وصفة لمشروب لذيذ وصحي وهو أفضل مهضم سيساعدك على إنقاص الوزن بشكل أسرع مما تفعل بدونه.

 

أفضل مهضم

2-أفضل مهضم الحصول على بطن مسطحة

سوف تحتاجين لصنع أفضل مهضم 

1 ساق كرفس
1 خيار متوسط ​​الحجم
1 كوب بقدونس مقطّع
3 قطع أناناس طازج

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-طريقة صنع أفضل مهضم لدهون عيد الأضحى 


- في الخلاط اغسلى الخضار جيدًا وأزيلى قشر الأناناس و امزجيهم جميعًا لا تضف الملح أو الفلفل أو السكر أو بدائله إلى المشروب.

يجب شرب عصير الأناناس والخضروات خلال 15 دقيقة من صنعه حتى لا يفقد خصائصه تناوله في الصباح 

إذا قمت بدمج هذا المشروب مع الرياضة واتباع نظام غذائي صحي ، فسترى النتائج في غضون أسبوع - سيصبح بطنك مسطحًا بشكل واضح.

 

3- أفضل مهضم للحصول على بطن مسطح بسرعة
 

1-فوائد الكرفس نبات منخفض السعرات الحرارية ، يحتوي فقط على 16 سعرة حرارية لكل 100 جرام ويعد الكرفس غنى الألياف الغذائية داخل المعدة ، مما يجعلك تشعر بالشبع. بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت دراسة أن زيادة الألياف في نظامك الغذائي هي عنصر أساسي في نظام إنقاص الوزن.


2-مثل الكرفس  يحتوي الخيار على الكثير من الألياف وهو منخفض السعرات الحرارية تقريبًا يعد 95٪ من الخيار عبارة عن ماء ، كما أن له تأثير طبيعي مدر للبول خفيف .


3-يحتوي 100 جرام من الأناناس على 1 جرام من الألياف غير القابلة للذوبان ، بينما تبلغ قيمة طاقته حوالي 50 كيلو كالوري كما أن الأناناس  غنى بالألياف التى تساعد على الهضم وفى الوقت نفسه منحك  الشعور بالشبع لفترة أطول .

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