عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بصورة مع ابنتها.. نادين نسيب نجيم بإطلالة عفوية على إنستجرام

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

حرصتالفنانة نادين نسيب نجيم، مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت نادين بإطلالة بسيطة وناعمة مع ابنتها، وقد كتبت عليها اشتقتلك يا عمري. 

 

تفاصيل إطلالة نادين نسيب نجيم

 

واختارت نادين نسيب نجيم الظهور بتوب كت باللون الأبيض المشجر بالوروود باللون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة وجذابة.
 

نادين نسيب نجيم

 

 وتركت نادين نسيب نجيم، خصلات منسدلة على كتفيها وظهرها تسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز  من رقة وجمال إطلالتها.
 

إطلالة صيفية أنيقة.. هبة مجدي تهنئ الجمهور بعيد الأضحى.. شاهد

هاجر أحمد تستعرض جمالها فى أحدث إطلالة.. شاهد


واختارت  نسيب نجيم من الماكياج؛ وضع الماسكرا والآي شادو الناعم ، وهو ما أبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري الفاتح كأحمر شفاه.
 
ولم تتكلف نادين نسيب نجيم في ارتداء الإكسسورات؛ حيث اكتفت الظهور بإطلالة ناعمة وساحرة.


حياة نادين نسيب نجيم


ولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وتحمل لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية؛ نسبة لوالدتها.


مسيرة نادين نسيب نجيم


درست نادين نسيب نجيم إدارة الأعمال، ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وبدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004، وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان، ولم يتكرر بعدها، وحصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.

ودخلت نادين نسيب نجيم مجال التمثيل؛ عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى، حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010، وشاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

وتزوجت نادين نسيب نجيم من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» عام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت انفصالهما بشكل ودي.

نادين نسيب نجيم إطلالة نادين نسيب نجيم حياة نادين نسيب نجيم مسيرة نادين نسيب نجيم اخبار نجوم لبنان صور مشاهير انستجرام

موضوعات متعلقة

أرست مبادئ العدالة والحرية.. رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

بإطلالة كلاسيكية.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بلوك أنيق

بالجينز.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بلوك ساحر

بإطلالة بسيطة.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بصورة جديدة

ترشيحاتنا

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو المجيدة

صرف 958 مليون جنيه تعويضات للمتضررين من الحرب علي الإرهاب في سيناء

المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة إسبانيا غدًا في افتتاحية أولمبياد طوكيو

السفير الأردني: الملك عبدالله الثاني حمل قضايا المنطقة العربية في زيارته لواشنطن

سيبايوس: المهمة أمام منتخب مصر ستحدد مصير إسبانيا في الأولمبياد

وزير البترول: معدلات انجاز غير مسبوقة في إقامة محطات تموين السيارات بالغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منظمة الصحة العالمية تعلن وقت انتهاء خطر كورونا

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

بكل أسف.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام واتجاهها لهذا المجال

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

هذه الأجهزة تستمر في استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها.. اعرفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

كشف لغز الفيديوهات .. شاب يعيش وحيدا في 2027

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

بعد ياسمين عبد العزيز.. المطربة سوما داخل العناية المركزة

بعد تناول الضاني في العيد .. كيف تنسف الكوليسترول والدهون (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ