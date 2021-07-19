إطلالة صيفية أنيقة.. هبة مجدي تهنئ الجمهور بعيد الأضحى.. شاهد

شاركت الفنانة هبة مجدي صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاحتماعي انستجرام.

وهنأت جمهورها بعيد الاضحى، وكتبت: "كل سنة و أنتم بألف خير وصحة يارب

ربنا يشفي كل مريض و يسعد قلوبكم.. عيد أضحي مبارك 🐏".

وتألقت هبة مجدي بفستان صيفي باللون الأبيض والاسود، ووضعت اكسسوارات مناسبة لإطلالتها، وحرصت على الظهور بلوك ميك اب بسيط يبرز جمالها.

يذكر ان، هبة مجدي شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل موسى الذي دارت أحداثه في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.



مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.



وشاركت هبة مجدي مؤخرا في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر.



المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.

يذكر أن الفنان محمد محسن، زوج الفنانة هبة مجدي طرح مؤخراً أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "أهلا بيك" بمناسبة عيد الحب، وذلك بظهور خاص لزوجته الفنانة هبة مجدي كموديل للأغنية.



تقول كلمات الأغنية: "دايمًا ماشي مفضي إيديا ومستنيك .. عامل كفي حضن يكفي حضن إيديك .. سايب فيها مكان للمسكة .. لو قسمت معايا الضحكة .. لو كملت معايا السكة أهلًا بيك".



من هواك مش بشبع من هواك .. دا معاك أنا بتولد معاك .. الطريق بيبقى سهل بيك .. مش بتوه أبدًا إلا في عينيك .. أنت تنور روحي وقلبي وأبقى سعيد .. لما تفضل جنبي وأبطل أبقى وحيد .. وأنا وياك الوقت بيجري .. يخلص عمري فيتعاد عمري .. أنا أصلًا مديلك قلبي وأنت بعيد".



"أهلا بيك" كلمات نور عبدالله، والحان محمد النادي، وتوزيع ومكس يحيى يوسف، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.