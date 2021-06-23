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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. هبة مجدي تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة هبة مجدي عدة صور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي “مشاء الله - منورة يـ قمر - ايه الجمال ده”. 

 

مسلسلها الرمضاني

 

وشاركت هبة مجدي مؤخرا في مسلسل موسى الذي دارت أحداثه في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

 

مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

انستجرام هبه مجدى أحدث ظهور الفنانة هبة مجدي مسلسل موسى صور

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