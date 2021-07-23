وفاة المدير الفني السابق للمنتخب الأول المتوج ببطولة أفريقيا ٨٦

توفي مايك سميث المدير الفني الأسبق للمنتخب الأول منذ قليل عقب صراع مع المرض عن عمر يناهز ال ٨٣ عاما.

يعد سميث أحد أبرز قادة المنتخب الأول حيث توج ببطولة كأس الأمم الأفريقية موسم ٨٦ .

وتوج المنتخب بالبطولة عقب الفوز أمام الكاميرون بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي على استاد القاهرة وسط ١٠٠ ألف مشجع .

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإنجليزي خبر عن وفاة سميث عقب صراع مع المرض .

تتويج منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا 1986

تعادل المنتخب الأول أمام الكاميرون في المباراة التي أقيمت علي استاد القاهرة وسط ١٠٠ الف مشجع ولكن حسم المنتخب اللقب بضربات الجزاء بنتيجة 5-4

أحرز ضربات الجزاء لمنتخب مصر كلا من «طارق يحيى، مجدي عبدالغني، علاء ميهوب، حسن شحاتة وأشرف قاسم» .

و أهدر مصطفى عبده ضربة الجزاء الثالثة لمنتخب مصر.

مسيرة مايك سميث

قاد المدرب الإنجليزي مايك سميث المنتخب في الفترة بين 1985 حتى 1988 بالإضافة إلى المنتخب الويلزي في الفترة بين 1974 حتى عام 1779 وفي الفترة بين 1994 حتي 1999

وقاد فريق هال سيتي الإنجليزي في الفترة من 1979 حتى 1982.