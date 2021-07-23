عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفاة المدير الفني السابق للمنتخب الأول المتوج ببطولة أفريقيا ٨٦

صدى البلد

توفي مايك سميث المدير الفني الأسبق للمنتخب الأول منذ قليل عقب صراع مع المرض عن عمر يناهز ال ٨٣ عاما.

يعد سميث أحد أبرز قادة المنتخب الأول حيث توج ببطولة كأس الأمم الأفريقية موسم ٨٦ .

 

وتوج المنتخب بالبطولة عقب الفوز أمام الكاميرون بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي على استاد القاهرة وسط ١٠٠ ألف مشجع .

 

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإنجليزي خبر عن وفاة سميث عقب صراع مع المرض .

 

 تتويج منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا 1986

 

تعادل المنتخب الأول أمام الكاميرون في المباراة التي أقيمت علي استاد القاهرة وسط ١٠٠ الف مشجع ولكن حسم المنتخب اللقب بضربات الجزاء بنتيجة  5-4

أحرز ضربات الجزاء لمنتخب مصر كلا من «طارق يحيى، مجدي عبدالغني، علاء ميهوب، حسن شحاتة وأشرف قاسم» .

و أهدر مصطفى عبده ضربة الجزاء الثالثة لمنتخب مصر.

 

مسيرة مايك سميث

 

قاد المدرب الإنجليزي مايك سميث المنتخب في الفترة بين 1985 حتى 1988 بالإضافة  إلى المنتخب الويلزي في الفترة بين 1974 حتى عام 1779 وفي الفترة بين 1994 حتي 1999 

 

وقاد فريق هال سيتي الإنجليزي في الفترة من 1979 حتى 1982.

بطولة افريقيا كأس الأمم الافريقية أمم أفريقيا استاد القاهرة ستاد القاهرة حسن شحاته

موضوعات متعلقة

العربية للأدوية تحقق 538 مليون جنيه مبيعات خلال العام الماضى

ترشيحاتنا

منافسات التجديف .. الليبي الحسين غامبور يتأهل لدور الترضية في أولمبياد طوكيو

بكاء نور الشربيني عقب التتويج ببطولة العالم للإسكواش .. صور

نور الشربيني: لا أصدق تتويجي باللقب الخامس في بطولة العالم للإسكواش

الشركة الإسرائيلية المشغلة لنظام بيجاسوس تعلق على فضيحة التجسس

يعاني من مرض نفسي.. حبس المتهم بذبح والدته في الجيزة

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة الوقوف على شريط السكة الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

بدل ما يصونها جابهالي جثة.. أول رد فعل لـ شقيق الطبيبة ياسمين حسن

أولمبياد طوكيو.. أول تعليق من الكاف على تعادل مصر مع إسبانيا

كما وعدتكم.. آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

رد فعل مفاجئ لـ كهربا عقب تبديله في مباراة الأهلي والبنك في الدوري

محمد ضحية مصروفات العيد فى القليوبية .. المتهمة: لم أقصد قتل زوجي

أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي.. آخر منشور لمحاسب قتلته زوجته في القليوبية

بأي ذنب قٌتلت.. لغز مقتل الطبيبة ياسمين حسن قبل عيد زواجها بأيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسان ومجند

فيديو جراف.. بذور اليقطين حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية

فيديوجراف.. البكيني ومعز مسعود.. أسما شريف منير في مأزق

فيديو جراف.. حديقة الحيوان فسحة "على قد الإيد"

المزيد

ساحة رأي

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

د.محمد أبوسمرة يكتب: غزة.. تنتظر عودة الشهداء هذا العيد..!!

رجب الشرنوبي يكتب: الحياة الكريمة طموح القيادة وحلم الشعب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ