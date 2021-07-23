السيسي : ثورة 23 يوليو دونت بمبادئها العظيمة صفحة مضيئة في تاريخ النضال المصري

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الذكرى التاسعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي:" ‎تمر اليوم الذكرى التاسعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التي دونت بمبادئها العظيمة صفحة مضيئة في تاريخ النضال المصري، وأكدت العلاقة الراسخة والأبدية بين الشعب.. وقواته المسلحة التي حملت لواء الثورة لتحقيق الاستقلال في أعظم صور التحدي والإرادة لإعلاء قيم العدالة والعزة والكرامة.

‎تحيا مصر، حرة، أبية، واحة للخير والنمو

والسلام، دائمًا وأبدًا.