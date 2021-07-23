وزيرة البيئة: 113 محطة لرصد ملوثات الهواء على مستوى الجمهورية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تركيب محطتي الرصد اللحظية المتكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط واحدة بمركز الإغاثة بحي الصداقة بمحيط منطقة كيما بمحافظة اسوان، والأخرى بمقر كلية العلوم جامعة الفيوم، وذلك استكمالاً لأعمال التوسع فى نطاق الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية .

وذكرت وزيرة البيئة - في تصريح لها -، بأن عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط بلغ ١١٣ محطة على مستوى الجمهورية، مؤكدة على استمرار وزارة البيئة وجهازها التنفيذى فى خطتهما للتوسع فى عمليات الرصد البيئى لملوثات الهواء وزيادة عدد محطات الرصد اللحظي والتى تحتوي على أجهزة رصد كلا من غاز اول وثاني أكسيد النيتروجين وغاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز أول أكسيد الكربون وغاز الأوزون والجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من ١٠ و 2.5 ميكروميتر وفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقاً للحدود القانونية بقانون البيئة بالإضافة الي تضمنها وحدة لرصد العوامل الجوية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه قد تم تخطي المستهدف تحقيقه لمحطات رصد تلوث الهواء وفقا لخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وفي إطار العام المالي ٢٠٢٠_ ٢٠٢١ حيث تم تحقيق نسبة أعلى من المستهدف في هذا المجال ، مشيرة الى أن الحكومة استهدفت في برنامجها لتحسين نوعية الهواء خفض نسبة 5% في أحمال التلوث من الاتربة الصدرية العالقة في الهواء في محافظات القاهرة الكبرى والدلتا وقد تجاوزنا المستهدف بتحقيق بنسبة خفض للتلوث قدرها 24% أي حوالي 5 أضعاف النسبة المستهدفة.