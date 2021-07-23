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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض الحرارة والرطوبة.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة القادمة

طقس الـ 72 ساعة القادمة
طقس الـ 72 ساعة القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 72 ساعة القادمة، حيث يكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون طقس الـ 72 ساعة القادمة، معتدل الحرارة ليلا، بينما  تظل هناك نسب رطوبة ملحوظة في ساعات الليل، على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ظواهر جوية

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في طقس الـ 72 ساعة القادمة، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتظل احتمالية وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد، على ( حلايب وشلاتين وأبوسمبل) غدا السبت، فقط وتكون على فترات متقطعة، بينما تنعدم فرص الامطار يومي الأحد والاثنين المقبلين.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26.

نسب الرطوبة

وتكون نسب الرطوبة المتوقعة، خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى والصغرى 35، السواحل الشمالية 85 للعظمى والصغرى 40، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

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