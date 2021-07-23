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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحديد 3 مواقع لتنفيذ حقول إرشادية للذرة بمراكز الوادي الجديد

وكيل وزارة الزراعه
وكيل وزارة الزراعه

حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 3 مواقع في نطاق محافظة الوادي الجديد، لتنفيذ حقول إرشادية بها لمحصول الذرة الشامية.

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، إنه في إطار برنامج الحملة القومية للنهوض بالذرة الشامية بالوادي الجديد، وضمن استراتيجية وزارة الزراعة للنهوض بإنتاجية المحاصيل الزراعية المختلفة، فقد جرى اختيار 3 مواقع بمراكز المحافظة المختلفة لتنفيذ حقول إرشادية، للإشراف على زراعات الذرة الشامية بالمحافظة.

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وأضاف المرسي ، أن تلك الحقول الإرشادية تشرف عليها لجان متخصصة من مهندسي الإرشاد الزراعي تحت إشراف قسم بحوث الذرة الشامية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية، مشيرا إلى عمليات المرور الدوري على زراعات الذرة، لتوعية وإرشاد المزارعين بأفضل الأساليب العلمية المستحدثة لزيادة إنتاجية المحصول من الفدان.

وأوضح مجد، أن المواقع الثلاث تشمل تنفيذ 6 حقول بمركز باريس، وكذا 6 حقول بمدينة موط، بالإضافة إلى 6 حقول تابعة لإدارة القصر الزراعية بواقع 4 حقول إرشادية، وحقلين مشاهدة بكل منطقة.

مساحة الأراضي المنزرعة بمحصول الذرة الشامية بالوادي الجديد، تبلغ حوالي 27 الف فدان، من المستهدف زراعته هذا الموسم بزمام أراضي المحافظة.

الوادى الجديد وزارة الزراعة محافظة الوادى الجديد مراكز المحافظة المحاصيل الزراعية استصلاح الاراضى محصول الذرة زراعات الذرة الشامية

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