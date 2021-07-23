لتنشيط السياحة.. رئيس المتاحف فى صربيا يزور المعالم الآثرية في الوادى الجديد

شهدت محافظة الوادى الجديد، زيارة كاتب صربى شهير ورئيس 4 متاحف من دولة صربيا وذلك لزيارة المحافظة ومشاهدة أشهر معالمها السياحية والأثرية ويدعى فيكتور لازيدج، رئيس 4 متاحف فى دولة صربيا، "متحف الكتاب والأدب والثقافة الصربى "أدليجات"، ويزور مصر ضمن وفد بعثة رسمية لدولة " صربيا" وحضر بدعوة من الحكومة المصرية وتحديدا من وزارة الثقافة المصرية للمشاركة فى افتتاح وفعاليات معرض القاهرة للكتاب.

وزار لازيدج مصر مرتين خلال الفترة الماضية ولكنه ترك بعثة دولته الرسمية لكى يزور الوادى الجديد لما سمعه عنها من تميزها فى المعالم السياحية والأثرية ومظاهر الجمال بها ، مؤكدًا على أن السفير المصرى فى مدينة " بلجراد" كان سببًا رئيسيًا فى زيارة مصر حيث كان يشجع معظم أبناء صربيا على زيارة مصر لرؤية حضارتها ومعالمها السياحية.

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يقول فيكتور، إنه يعمل كاتبا وناشرا فى موطنه ويترأس 4 متاحف فى بلجراد بدولة صربيا ومتخصص فى نشر وتأليف كتب السفر، نشر 6 كتب متخصصة فى السفر والسياحة، وذلك من خلال هواياته التى تتمثل فى زيارة المدن والتى وصل عددها إلى 100 مدينة على مستوى العالم خلال 12 سنة، وترأست 3 متاحف الأول لطوابع البريد والثانى للأدب والثالث لكتب السفر والسياحة تندرج هذه المتاحف تحت اسم " أدليجات".

وأضاف فيكتور، أن لديه 2 مليون كتاب أثرى وتاريخى فى متحف الكتب منها كتب مكتوبة على شجر " البامبو" ونسخ قديمة جدا من الإنجيل والقران الكريم، كما أنه الوريث رقم 9 من عائلته والتى تخصصت وتتوارث رئاسة المتحف التاريخية فى مدينة " بلجراد"، كما استقبلت المتاحف الثلاثة فى موطنى شخصيات مصرية شهيرة أبرزها الكاتب الكبير " محمد سلماوي"، ووزير السياحة الأسبق ممدوح الدماطي، ووزير الثقافة الحالية الدكتورة ايناس عبد الدايم ورموز مصرية كبيرة فى عدة مجالات.

وأكد، أن الوادى الجديد لديها مقومات سياحية هائلة تجعلها فى مقدمة المزارات السياحية العالمية خاصة السياحة العلاجية والسفارى وسياحة التأمل.

بدأ الكاتب الصربى زيارته لمصر من خلال المشاركة فى معرض الكتاب بالقاهرة، وبعدها سافر لمدينتى الغردقة وشرم الشيخ بدعوة من محافظ جنوب سيناء، ثم اتجه للواحات البحرية، ومنها للفرافرة والداخلة وبلاط وباريس ثم الخارجة فى الوادى الجديد، تاركًا ومنفصلًا عن بعثة دولته الرسمية لمشاهدة محافظة الوادى الجديد.

وأكد محسن عبد المنعم، مدير فرع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالوادى الجديد، اليوم الجمعة، أن مكتب الهيئة استقبل الكاتب فيكتور لازيدج، من دولة صربيا، وجرى منحه مجموعة كبيرة من الكتب السياحية والمواد الوثائقية بلغات مختلفة عن مصر، مع تنفيذ برنامج سياحى له تضمن زيارة أهم وأبرز معالم السياحة فى المحافظة والمناطق الأثرية بها.